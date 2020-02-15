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Политика ,  
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Норвегия отказалась от предложенных Лавровым переговоров по Шпицбергену

Норвегия не проводит консультаций по осуществлению ее суверенитета над какой-либо частью своей территории, заявил замглавы МИД Норвегии Аудун Халворсен
Аудун Халворсен   (Фото: Stephanie Lecocq / TASS)

Осло отказался от предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова провести консультации по архипелагу Шпицберген, заявил замглавы МИД Норвегии Аудун Халворсен, передает портал High North News.

«Мы отвечаем на запросы российских лиц, имеющих интересы на Шпицбергене, будь то российские граждане или компании. Тем не менее Норвегия не проводит консультаций с другими странами относительно осуществления ее суверенитета над какой-либо частью норвежской территории», — отметил Халворсен.

По его словам, в полученном от Лаврова письме «нет ничего нового», поскольку оно отражает «хорошо знакомую точку зрения» России, о которой та «регулярно сообщает».

Несмотря на это, Халворсен назвал отношения между странами «конструктивными и прозрачными», отметив, что если у Осло и Москвы и есть принципиальные разногласия, то они в первую очередь связаны с конфликтом на востоке Украины и присоединением Крыма.

По данным High North News, Лавров направил письмо своей норвежской коллеге Ине Эриксен Серейде в связи с 100-летием подписания Шпицбергенского трактата. В нем глава российского МИДа напомнил, что по соглашению Норвегия обязана предоставлять равный доступ на архипелаг для ведения на нем экономической деятельность. В частности, Лавров заявил об обеспокоенности из-за введенных Норвегией ограничений на использование российских вертолетов, а также направленного против россиян порядка депортации из города Лонгйир, и назвал незаконным установление Норвегией рыбоохранной зоны.

С обвинениями в том, что Осло нарушает обязательства по договору о Шпицбергене, 9 февраля выступило и российское посольство в Норвегии. В дипмиссии заявили, что Норвегия выносит «на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа участки, расположенные в пределах действия договора», из-за чего российские компании не могут подавать заявки на ряд перспективных участков. По информации посольства, такая же ситуация складывается и с минеральными ресурсами.

Шпицберген, находящийся в Северном Ледовитом океане, имеет особый правовой статус. Соглашение по архипелагу, подписанное 9 февраля 1920 года, установило суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, однако другие участники договора могут использовать его природные ресурсы и территориальные воды.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Норвегия, переговоры, Шпицберген, Сергей Лавров
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