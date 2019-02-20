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Политика ,  
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В МИДе описали политику в отношении США фразой «стратегическое терпение»
Пенс и Тиллерсон ранее характеризовали так отношения США и КНДР. Той же фразой теперь стоит описывать отношения Москвы и Вашингтона, считает замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Считать США партнером России он отказался
Сергей Рябков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что, политику российских властей в отношении США сегодня стоит характеризовать как «стратегическое терпение». Такую точку зрения замглавы ведомства выразил в интервью журналу «Международная жизнь» (российское внешнеполитическое ежемесячное издание).

«Начнем с того, что американцы нам не партнеры», — заявил Рябков, комментируя тезисы журналиста, что «лучшая линия [в отношении США] — насмешливая отстраненность» и «это максимум, чего заслуживают пока партнеры».

«Именно они [американцы] в свое время употребили термин «стратегическое терпение», представляющийся подходящим для описания той линии, которую, думается, необходимо проводить в отношениях с Вашингтоном на обозримую перспективу», — добавил замминистра.

Говоря об иронии, Рябков отметил, что она «порой нужна, но все должно быть в меру». «Не стоит превращать серьезные вопросы в повод для шуточек. О серьезных вещах нужно говорить серьезно, хотя иногда перчинка не помешает», — отметил он.

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Прежде словосочетание «стратегическое терпение» использовали вице-президент США Майкл Пенс и экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон. Так оба в 2017 году описывали отношения Соединенных Штатов с Северной Кореей (последняя тогда периодически проводила ракетные испытания). О «стратегическом терпении» американские чиновники, в частности, говорили в те моменты, когда хотели указать, что «терпение» США «иссякает» и Вашингтон готовится применить в отношении Пхеньяна определенные меры.​

В июне прошлого года, перед саммитом президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, в Кремле отношения России и США на фоне санкций и обвинений во вмешательстве в выборы называли бедственными. Еще одним фактором напряженности между странами впоследствии стало заявление американского лидера о желании выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 1987 года. Процесс выхода из ДРСМД Вашингтон запустил в начале этого года.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: МИД России, Вашингтон
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