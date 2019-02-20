В МИДе описали политику в отношении США фразой «стратегическое терпение»

Пенс и Тиллерсон ранее характеризовали так отношения США и КНДР. Той же фразой теперь стоит описывать отношения Москвы и Вашингтона, считает замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Считать США партнером России он отказался

Сергей Рябков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что, политику российских властей в отношении США сегодня стоит характеризовать как «стратегическое терпение». Такую точку зрения замглавы ведомства выразил в интервью журналу «Международная жизнь» (российское внешнеполитическое ежемесячное издание).

«Начнем с того, что американцы нам не партнеры», — заявил Рябков, комментируя тезисы журналиста, что «лучшая линия [в отношении США] — насмешливая отстраненность» и «это максимум, чего заслуживают пока партнеры».

«Именно они [американцы] в свое время употребили термин «стратегическое терпение», представляющийся подходящим для описания той линии, которую, думается, необходимо проводить в отношениях с Вашингтоном на обозримую перспективу», — добавил замминистра.

Говоря об иронии, Рябков отметил, что она «порой нужна, но все должно быть в меру». «Не стоит превращать серьезные вопросы в повод для шуточек. О серьезных вещах нужно говорить серьезно, хотя иногда перчинка не помешает», — отметил он.