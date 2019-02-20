Microsoft заявила об атаках «близких ГРУ» хакеров на организации в ЕС

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,76 -0,52 EUR Бирж. 74,58 -0,41 Brent 66,29 -0,38% USD Нал. 66,38 65,41 EUR Нал. 75,25 74,22 USD ЦБ 66,20 -0,04 EUR ЦБ 74,82 -0,09 EUR/USD 1,1342 0,0031 BTC/USD Бирж. 3 995,80 4,40 IMOEX 2 458,55 -0,56% RTSI 1 173,64 -0,29% DJIA 25 891,32 —% Nasdaq 7 486,77 —%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Русагро ₽990 (+18,85%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+18,85%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 66,2 (-0,04) Quote, 19 фев, 13:48
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 74,82 (-0,09) Quote, 19 фев, 13:48
Макаревич назвал «идиотами» 80% населения Земли Общество, 09:54 Microsoft заявила об атаках «близких ГРУ» хакеров на организации в ЕС Политика, 09:41 Ностальгия по 90-м: о каких технических новинках мечтали все РБК и Porsche, 09:40 Шойгу попросил ретейлеров ввести скидки для обладателей орденов Общество, 09:33 Гиперзвуковую российско-индийскую ракету BrahMos-2 испытают к 2024 году Технологии и медиа, 09:30 Модель без цели: почему в России невообразима железнодорожная конкуренция Мнение, 09:26 Игры на два миллиарда: как геймификация меняет маркетинг Pro, 09:26 Что подарить на 23 Февраля: гид «РБК Стиль» Стиль, 09:23 Как выглядело главное суперлуние 2019 года Общество, 09:22  АвтоВАЗ начал переговоры о поставке автомобилей в Иран Экономика, 09:19 Тайский суд разрешил выдать США арестованного по запросу ФБР россиянина Общество, 09:17 «ВКонтакте» начала продавать товары с AliExpress Технологии и медиа, 09:07 Бизнес без отговорок: кто справился со страхами и открыл свое дело РБК и «Билайн» Бизнес, 09:06 Как будет устроена продажа товаров AliExpress внутри «ВКонтакте» Pro, 09:00
Политика ,  
0 
Microsoft заявила об атаках «близких ГРУ» хакеров на организации в ЕС
Нападениям, по данным Microsoft, подверглись сотрудники независимого Немецкого общества внешней политики, а также европейских отделений Института Аспена и Германского фонда Маршалла
Фото: Aly Song / Reuters

Microsoft обнаружила новые хакерские атаки на европейские аналитические центры и некоммерческие организации, которые занимаются вопросами «демократии и прозрачности выборов» и «связаны с чиновниками». Об этом говорится в официальном блоге компании.

Ко «многим» из этих нападений, как «уверены» специалисты Microsoft по безопасности, были причастны хакеры из группировки под названием Strontium. Ее в корпорации ранее называли «тесно связанной с российским правительством».

Атакам, по данным экспертов, в частности, подверглись сотрудники независимого немецкого объединения German Council on Foreign Relations (DGAP, Немецкое общество внешней политики), а также европейских отделений Института Аспена и Германского фонда Маршалла. Последняя организация представляет собой аналитический центр, который «призван содействовать сотрудничеству и взаимопониманию между Северной Америкой и Европой».

Политика
Минюст признал Германский фонд Маршалла США нежелательной организацией

В марте прошлого года российский Минюст признал Германский фонд Маршалла нежелательным на территории России. В 2017 году, после обвинений Москвы во вмешательстве в американские выборы, организация создала Альянс за сохранение демократии. Целью проекта в германском фонде тогда назвали «сдерживание усилий государственных структур России и других стран по подрыву демократии».

Всего, как отметили в Microsoft, хакерским атакам подверглись 104 аккаунта, принадлежащих сотрудникам трех указанных организации. Нападения были нацелены на офисы в Бельгии, Франции, Германии, Польше, Румынии и Сербии. Атаки, согласно оценкам экспертов, совершались в период с сентября по декабрь прошлого года. Узнали специалисты о них «недавно», говорится в блоге Microsoft.

Представители DGAP и европейских отделений Института Аспена и Германского фонда Маршалла были уведомлены об этом. Затем Microsoft, как уточнили в компании, предпринял «ряд технических мер для защиты клиентов от этих атак».

Общество
Компания Microsoft оценила риски для россиян в интернете

Зафиксированные экспертами Microsoft нападения, по мнению представителей компании, свидетельствуют о постоянных хакерских угрозах «демократическим организациям». Подобные атаки, как считают эксперты, и впредь будут проводиться в 2019 году, и к ним нужно быть готовыми.

Ранее о нападениях со стороны хакерской группировки Strontium Microsoft сообщала в августе прошлого года. После этого эксперты по кибербезопасности консалтинговой фирмы Accenture утверждали, что злоумышленники из Strontium также используют названия APT28, SNAKEMACKEREL и Fancy Bear. Последнюю группировку Минюст США в октябре 2018 года обвинил во взломе серверов Демократической партии в 2016 году и попытке взлома сетей Организации по запрещению химического оружия в 2018 году. Под названием Fancy Bear, по версии американских властей, скрывались сотрудники ГРУ (ныне — Главное управление Генштаба Минобороны). Российские власти причастность к этим нападениям отрицают.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Microsoft, хакерские атаки
Материалы по теме
Компания Microsoft оценила риски для россиян в интернете
Общество
Microsoft сообщила о блокировке поисковика Bing в Китае
Технологии и медиа
Amazon смогла обогнать Microsoft и Apple по капитализации
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter