Microsoft заявила об атаках «близких ГРУ» хакеров на организации в ЕС

Microsoft заявила об атаках «близких ГРУ» хакеров на организации в ЕС

Нападениям, по данным Microsoft, подверглись сотрудники независимого Немецкого общества внешней политики, а также европейских отделений Института Аспена и Германского фонда Маршалла

Фото: Aly Song / Reuters

Microsoft обнаружила новые хакерские атаки на европейские аналитические центры и некоммерческие организации, которые занимаются вопросами «демократии и прозрачности выборов» и «связаны с чиновниками». Об этом говорится в официальном блоге компании.

Ко «многим» из этих нападений, как «уверены» специалисты Microsoft по безопасности, были причастны хакеры из группировки под названием Strontium. Ее в корпорации ранее называли «тесно связанной с российским правительством».

Атакам, по данным экспертов, в частности, подверглись сотрудники независимого немецкого объединения German Council on Foreign Relations (DGAP, Немецкое общество внешней политики), а также европейских отделений Института Аспена и Германского фонда Маршалла. Последняя организация представляет собой аналитический центр, который «призван содействовать сотрудничеству и взаимопониманию между Северной Америкой и Европой».

В марте прошлого года российский Минюст признал Германский фонд Маршалла нежелательным на территории России. В 2017 году, после обвинений Москвы во вмешательстве в американские выборы, организация создала Альянс за сохранение демократии. Целью проекта в германском фонде тогда назвали «сдерживание усилий государственных структур России и других стран по подрыву демократии».