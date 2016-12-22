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Эрдоган объяснил обстрел попытавшихся ворваться в Африн ополченцев
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Эрдоган объяснил обстрел попытавшихся ворваться в Африн ополченцев
Война в Сирии, 20 фев, 21:21
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Эрдоган объяснил обстрел попытавшихся ворваться в Африн ополченцев
В сирийский город, по версии президента Турции, пытались прорваться «ополченцы-шииты», рассказал турецкий президент. Он отметил, что договаривался с Путиным и Роухани о том, что в таких обстоятельствах турецкие силы откроют огонь
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

Конвой поддерживающих сирийское правительство сил, попытавшийся въехать в город Африн, отступил после обстрела артиллерией Турции, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters. По его словам, в конвое были «террористы» и «ополченцы-шииты», которые действовали самостоятельно.

Эрдоган заявил, что во время разговора с президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Роухани он предупреждал, что «боевикам-шиитам» придется заплатить в случае попытки прорваться в город. «К сожалению, такие террористические организации принимают неверные решения. Мы не можем такого допустить. Им придется заплатить высокую цену», — сказал турецкий президент.

Анкара проводит в сирийском Африне операцию против курдских формирований, которых Турция считает террористами.

Турецкая операция «Оливковая ветвь» против сирийских курдов. Фотогалерея Еще 10 фото
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Ранее о предупреждении Эрдогана в ходе разговора с Путиным сообщали турецкие СМИ, в частности CNN Turk передавал, что Эрдоган предупредил о «последствиях» для сирийских войск, если те попытаются поддержать курдов в Африне. В сообщении о переговорах, подготовленном пресс-службой Кремля, указывается только, что два президента обсуждали обстановку «на северо-западе Сирии, в том числе с учетом турецкой военной операции в районе Африна».

Ранее во вторник, 20 февраля, турецкое агентство Anadolu передавало, что турецкие силы выбили сторонников Дамаска из Африна. Перед этим сирийское агентство SANA распространило сообщение о том, что в город вошли некие сирийские отряды. 

В заявлении официального представителя курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG, Анкара считает организацию террористической) Нури Махмуда (есть в распоряжении РБК) говорится, что прибывшие силы ополченцев должны будут размещены на границах района — они примут участие в защите территориальной целостности Сирии от «внешней оккупации».

Авторы: Андрей Гатинский, Анжелика Басисини.
Теги: Реджеп Тайип Эрдоган , Африн , курды , Владимир Путин , Хасан Роухани
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