СМИ узнали о рассказе Эрдогана Путину о грозящих сирийцам последствиях

Если сирийские войска, которые войдут в Африн, начнут поддерживать курдов, то их ожидают последствия, заявил Эрдоган в разговоре с Путиным, сообщают турецкие СМИ. Войска армии Башара Асада должны войти в Африн в ближайшее время

Владимир Путин (слева) и Реджеп Тайип Эрдоган (справа) (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Правительство Сирии встретится «с последствиями», если заключит соглашение с курдскими ополчениями в кантоне Африн, где Турция проводит операцию «Оливковая ветвь». Об этом президент Турции Реджеп Эрдоган заявил президенту Владимиру Путину в ходе телефонного разговора, сообщает турецкий телеканал NTV, не указывая источников информации.

В ходе переговоров Путин и Эрдоган обсуждали проблемы в сирийском кантоне Африн и провинции Идлиб. «Если сирийский режим пойдет по этому пути [соглашения с курдами], будут последствия», — приводит телеканал слова Эрдогана, которые он сказал Путину, сообщает телеканал CNN Turk.

В официальном сообщении Кремля об этом не упоминается. Сообщается лишь то, что президенты обсудили «вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия в астанинском формате», а также то, что была «отдельно затронута обстановка на северо-западе Сирии, в том числе с учетом турецкой военной операции в районе Африна».

Турецкий президент также поделился информацией о проведении «Оливковой ветви» в Африне, добавив, что операция продолжится, передает официальное сообщение о разговоре турецкое Anadolu.

В понедельник, 19 февраля, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предостерег сирийское правительство от заключения соглашения с курдскими партиями PYD/PKK («Демократический союз» и «Рабочая партия Курдистана»). По его словам, если сторонники президента Сирии Башара Асада войдут в Африн для борьбы с курдами, «то проблем не будет». «Если же они попытаются защитить террористов от участников операции «Оливковая ветвь», то могу четко заявить: нас никто не остановит», — подчеркнул Чавушоглу.

По словам советника правительства Африна Бадрана Чия Курда войска Дамаска будут развернуты в кантоне для отражения наступления Турции. Сирийское госагентство SANA также сообщает, что проправительственные войска войдут в Африн в ближайшее время для отражения агрессии со стороны Турции.

Турция проводит операцию «Оливковкая ветвь» в Африне с 20 января. Анкара утверждает, что цели операции — создание коридора у границы и борьба с курдскими военными формирования, которые Турция считает террористами.