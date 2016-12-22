Единороссов обязали сдавать законопроекты на проверку

В думской фракции «Единой России» разработали новый порядок уведомления о подготовке депутатами законопроектов, выяснил РБК. За год единороссам вернули 7% инициатив из-за несоответствия Конституции и других нарушений

Фото: Кирилл Кухмарь / «Коммерсантъ»

Несогласованные не пройдут

Во фракции «Единой России» в Госдуме дополнительно усиливают контроль за депутатами, чтобы исключить внесение несогласованных с руководством законопроектов. РБК ознакомился с «Порядком уведомления фракции депутатом — членом фракции о законопроекте, подготовленном им к внесению в Государственную думу» (его подлинность подтвердили три источника во фракции). Документ был разработан в феврале, говорит один из источников.

Руководитель аппарата фракции единороссов Константин Мазуревский также подтвердил РБК, что с конца минувшего года проводился анализ законотворческой работы депутатов, результатом которой и стал этот новый порядок.

В соответствии с документом, если единоросс собирается предложить проект закона, то он обязан до его внесения направить «уведомление о намерении внести законопроект» в адрес трех руководителей — главы фракции Сергея Неверова, его первого заместителя по законопроектной деятельности Андрея Исаева и руководителя одной из пяти внутрифракционных групп, в которую входит депутат. В уведомлении «должна содержаться информация, рассматривался ли данный законопроект на заседании Координационного совета по законотворческой деятельности фракции», говорится в документе. Уведомление отправляется на депутатском бланке за личной подписью парламентария вместе со всем пакетом документов на законопроект — его текстом, пояснительной запиской, финансово-экономическим обоснованием и т.д.

«Первый заместитель руководителя фракции в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления письменно сообщает депутату о том, что оно получено, и выражает позицию «Единой России» по данному законопроекту», — говорится в правилах.

«Д​​епутатам-единороссам за минувший год было возвращено 14 законопроектов (7% от внесенных членами фракции. — РБК), которые внесены с нарушением процедуры или не соответствуют Конституции и думскому регламенту», — сказал РБК собеседник, близкий к фракционному руководству, потому «законотворческую деятельность депутатов фракции решено было упорядочить».

«Депутат должен понимать, что если он не уведомил фракцию и его законопроект предварительно не рассматривался, он не будет поддержан. Никто не посягает на конституционное право депутата внести законопроект, но у фракции есть такое же право инициативу не поддержать», — резюмирует источник.

Уведомлять о намерении внести законопроект депутатов попросили еще в 2017 году, после того как единороссы представили ряд несогласованных инициатив, вызвавших негативную реакцию (в частности, поправки в закон «О полиции», которыми разрешалось полицейским применять оружие в толпе), но некоторые депутаты это требование проигнорировали.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Перевод часов и соцсети по паспорту

С начала 2018 года было уже несколько случаев, когда единороссы вносили законопроекты, не согласованные с фракцией. Так, Андрей Барышев предложил вернуть в России «летнее время». Исаев сообщил РБК, что инициатива поддержана быть не может, потому что «у нас принципиальная позиция: законопроекты, которые не прошли предварительно экспертный совет, мы не поддерживаем».

В свою очередь, единоросс Виталий Милонов вновь решил предложить ввести в России регистрацию в социальных сетях по паспорту. В прошлом году ему уже эту инициативу возвращали. Исаев также отмечал, что внутрифракционное обсуждение инициатива не проходила.

Кроме поправок о применении полицией оружия в толпе руководство «Единой России» обязывало в прошлом году коллег по фракции отзывать свои подписи под законопроектом ЛДПР о захоронении тела Владимира Ленина. Критиковало руководство фракции и инициативу Владислава Резника о праве страховщиков получать доступ к медицинской информации о застрахованном лице.

В мае 2017 года в думский регламент была внесена отдельная поправка (ст. 107, п. 1.2), в соответствии с которой «депутат, входящий во фракцию, в установленном фракцией порядке уведомляет о законопроекте, подготовленном им», в том числе и совместно с депутатами от других политсил.

У других фракций порядок предварительного уведомления тоже действует, сказал РБК первый зампред фракции справедливороссов Михаил Емельянов: «У нас это очень просто — любой депутат, который хочет внести инициативу, направляет письмо на имя Сергея Миронова, тот перенаправляет законопроект во внутрифракционную рабочую группу, которую я возглавляю, и мы смотрим на его соответствие партийной программе». По его словам, если депутат будет вносить инициативы без всякого уведомления, «ему могут сделать выговор». Емельянов считает, что определенные фильтры от внесения депутатами «чуши» необходимы: «Можно думать над тем, чтобы правом законодательной инициативы обладал не один депутат, а, скажем, фракция или депутатская группа».

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов называет усиление контроля над депутатами «обычной ситуацией, внутри большой системы проходит сигнал, несколько месяцев к нему прислушиваются, а потом начинают смотреть, не отменена ли команда». «Фракция дает сигнал», — сказал РБК политолог, добавляя, что это решение руководства единороссов связано со «стремлением продемонстрировать сохранение управляемости в Думе и во фракции, в том числе на фоне некоторой автономизации партии».

При этом эксперт уверен, что окончательно искоренить внесение депутатами различных спорных инициатив невозможно. И даже эти инициативы могут по-разному восприниматься избирателями и получать у них поддержку, говорит он: «Возвращение летнего времени не чушь, я всецело за».