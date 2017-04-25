Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,32 56,57 EUR Нал. 70,54 69,67 USD Бирж. 56,91 +0,25 EUR Бирж. 70,12 +0,37 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9130,10 +22,10 MOEX 2313,73 +0,09% RTS 1280,55 -0,39% Brent 64,31 -1,80% DJIA 25233,35 -0,40% Nasdaq 7581,17 +0,27% FTSE 7208,66 -0,22%
Госдума изменит регламент для отзыва несогласованных законопроектов
Лента новостей
В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество Путин выразил уверенность в скором лидерстве России на агрорынке 17:45, Экономика Хазанов назвал Табакова человеком с чрезвычайно высоким КПД 17:42, Общество В Аризоне из-за крушения дрона начался пожар в заповеднике 17:38, Общество Шереметьево объявил конкурс на поставку павильонов для курения 17:35, Общество Таможня Шереметьево нашла в посылке из Италии радиоактивный минерал 17:34, Общество Иван Дубков, шеф-повар: может ли здоровая еда быть вкусной 17:33, РБК Стиль и Xperia «Я всегда думал о зрителях»: памяти Олега Табакова 17:33, Фотогалерея  Полиция Непала подтвердила смерть 49 человек в крушении самолета 17:30, Общество Говорухин назвал Табакова «сегодняшним Станиславским» 17:26, Общество В Москве мужчина поджег стену у входа в приемную ФСБ 17:26, Общество Посольство России сообщило об угрозах российским журналистам в Британии 17:23, Политика Путин выразил соболезнования родным и близким Табакова 17:22, Общество В МХТ им. Чехова на три дня отменили спектакли из-за смерти Табакова 17:16, Общество Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля 17:14, Политика Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Табакова 17:10, Общество
Госдума изменит регламент для отзыва несогласованных законопроектов
Политика, 25 апр 2017, 12:25
0
Госдума изменит регламент для отзыва несогласованных законопроектов
В Госдуме подготовят поправки в регламент, позволяющие оперативно отзывать не согласованные с фракциями законопроекты, рассказали источники РБК. В парламенте решили отреагировать на участившиеся в последнее время отзывы резонансных инициатив единороссов, которые не были заранее одобрены фракцией
Фото: Олег Яковлев / РБК

Председателю думского комитета по регламенту Ольге Савастьяновой поручено подготовить поправки в регламент, позволяющие авторам оперативно отзывать свои законопроекты, рассказали РБК два собеседника, близких к руководству Думы.

Речь идет о ситуациях, когда автор вскоре после внесения законопроекта понимает, что он несовершенен, или когда выяснилось, что документ не согласован с фракцией, пояснил источник РБК. Необходимо, чтобы такая инициатива не сразу попадала в повестку Думы, а существовал промежуток времени в один—три дня, когда можно было бы его перевнести или отозвать, говорит собеседник.

Согласно ст. 112 регламента Госдумы, до принятия или одобрения законопроекта в первом чтении автор имеет право по предложению ответственного комитета изменить текст проекта, а также отозвать путем подачи письменного заявления на имя спикера Думы.

По мнению Савастьяновой, в думском регламенте сегодня нет порядка отзыва законопроекта, в нем не указано, например, на какой стадии можно отозвать инициативу. Поправками должна быть четко прописана эта процедура, сказала она РБК.

Возможность отозвать законопроект есть у авторов и сейчас, однако информация о нем остается на сайте Думы. Проблема в том, что если законопроект отозван, то он все равно «остается висеть в базе», поясняет собеседник.

Необходимость таких изменений связана с произошедшими в последнее время случаями отзыва резонансных законопроектов, говорят источники РБК. В апреле лидерами четырех фракций был внесен проект закона о лишении гражданства за террористическую деятельность, но позднее он исчез из базы, а через несколько дней был перевнесен в иной редакции и расширенным составом авторов во главе со спикером Думы. В Госдуме по-разному трактовали эту ситуацию: то ли законопроект действительно был так недоработан, что пришлось снести его из базы, то ли это техническая ошибка.

«Все то, что не запрещено, значит, разрешено, практики такой не было, теперь будет прописано», — сказал источник РБК, близкий к руководству Думы. Внесенный проект был изначально морально устаревшим и отчасти заимствованным из наработок зампредседателя Думы Ирины Яровой, пояснил собеседник.

Примерно в то же время трое единороссов отозвали свои подписи под очередным законопроектом о захоронении тела Владимира Ленина. В руководстве партии пояснили, что это была личная инициатива депутатов, которые «не советовались с партией», поэтому перспектив у нее не было.

В апреле единороссы отозвали проект закона, разрешающего полицейским применять оружие в толпе. Его автором был председатель комитета по безопасности Василий Пискарев. Отозвать инициативу попросило автора руководство фракции, поскольку она тоже не была обсуждена до внесения.

Такая же судьба была у проекта единоросса Владислава Резника, предложившего допускать страховщиков к медицинской информации о застрахованном лице.

Случаи с отзывом законопроектов «Единой России» говорят о том, что у партии большинства не отлажена внутрифракционная работа, говорит депутат от «Справедливой России» Михаил Емельянов. «У нас таких проколов пока не было», — добавил он. Депутат согласен с тем, что надо переходить от индивидуального законотворчества к коллективному.

Проходит время индивидуального лоббизма в Думе, когда депутат пытался обслуживать интересы той или иной структуры, считает политолог Константин Калачев.

В законопроекте самое важно не авторство, а его качество, так депутаты смогут исправить ошибку по ходу дела, говорит политолог Аббас Галлямов.

Автор: Мария Макутина.
Теги: Госдума , регламент , законопроект
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
В Госдуме подготовили законопроект о захоронении Ленина Политика
В Госдуму внесли законопроект о лишении гражданства за терроризм Политика
В Госдуму заново внесли законопроект о лишении гражданства за терроризм Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.