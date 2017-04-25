Госдума изменит регламент для отзыва несогласованных законопроектов

В Госдуме подготовят поправки в регламент, позволяющие оперативно отзывать не согласованные с фракциями законопроекты, рассказали источники РБК. В парламенте решили отреагировать на участившиеся в последнее время отзывы резонансных инициатив единороссов, которые не были заранее одобрены фракцией

Фото: Олег Яковлев / РБК

Председателю думского комитета по регламенту Ольге Савастьяновой поручено подготовить поправки в регламент, позволяющие авторам оперативно отзывать свои законопроекты, рассказали РБК два собеседника, близких к руководству Думы.

Речь идет о ситуациях, когда автор вскоре после внесения законопроекта понимает, что он несовершенен, или когда выяснилось, что документ не согласован с фракцией, пояснил источник РБК. Необходимо, чтобы такая инициатива не сразу попадала в повестку Думы, а существовал промежуток времени в один—три дня, когда можно было бы его перевнести или отозвать, говорит собеседник.

Согласно ст. 112 регламента Госдумы, до принятия или одобрения законопроекта в первом чтении автор имеет право по предложению ответственного комитета изменить текст проекта, а также отозвать путем подачи письменного заявления на имя спикера Думы.



По мнению Савастьяновой, в думском регламенте сегодня нет порядка отзыва законопроекта, в нем не указано, например, на какой стадии можно отозвать инициативу. Поправками должна быть четко прописана эта процедура, сказала она РБК.

Возможность отозвать законопроект есть у авторов и сейчас, однако информация о нем остается на сайте Думы. Проблема в том, что если законопроект отозван, то он все равно «остается висеть в базе», поясняет собеседник.

Необходимость таких изменений связана с произошедшими в последнее время случаями отзыва резонансных законопроектов, говорят источники РБК. В апреле лидерами четырех фракций был внесен проект закона о лишении гражданства за террористическую деятельность, но позднее он исчез из базы, а через несколько дней был перевнесен в иной редакции и расширенным составом авторов во главе со спикером Думы. В Госдуме по-разному трактовали эту ситуацию: то ли законопроект действительно был так недоработан, что пришлось снести его из базы, то ли это техническая ошибка.

«Все то, что не запрещено, значит, разрешено, практики такой не было, теперь будет прописано», — сказал источник РБК, близкий к руководству Думы. Внесенный проект был изначально морально устаревшим и отчасти заимствованным из наработок зампредседателя Думы Ирины Яровой, пояснил собеседник.

Примерно в то же время трое единороссов отозвали свои подписи под очередным законопроектом о захоронении тела Владимира Ленина. В руководстве партии пояснили, что это была личная инициатива депутатов, которые «не советовались с партией», поэтому перспектив у нее не было.

В апреле единороссы отозвали проект закона, разрешающего полицейским применять оружие в толпе. Его автором был председатель комитета по безопасности Василий Пискарев. Отозвать инициативу попросило автора руководство фракции, поскольку она тоже не была обсуждена до внесения.

Такая же судьба была у проекта единоросса Владислава Резника, предложившего допускать страховщиков к медицинской информации о застрахованном лице.

Случаи с отзывом законопроектов «Единой России» говорят о том, что у партии большинства не отлажена внутрифракционная работа, говорит депутат от «Справедливой России» Михаил Емельянов. «У нас таких проколов пока не было», — добавил он. Депутат согласен с тем, что надо переходить от индивидуального законотворчества к коллективному.

Проходит время индивидуального лоббизма в Думе, когда депутат пытался обслуживать интересы той или иной структуры, считает политолог Константин Калачев.

В законопроекте самое важно не авторство, а его качество, так депутаты смогут исправить ошибку по ходу дела, говорит политолог Аббас Галлямов.