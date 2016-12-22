Володин рассказал о сэкономленных на депутатах деньгах

Госдума вернет в бюджет более 700 млн руб., сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Деньги сэкономили на закупках и депутатских зарплатах

Вячеслав Володин (Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»)

Государственная дума за 2017 год сэкономила 706,32 млн руб., эти деньги будут возвращены в бюджет. Об этом журналистам рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин, сообщает корреспондент РБК.

«Сэкономили на закупках, на зарплатах, на транспортных расходах», — сказал он. Всего, по словам Володина, на обеспечение деятельности палаты бюджетом было предусмотрено в 2017 году 9,864 млрд руб. В 2016 году Госдума сэкономила и вернула в казну 779,49 млн, рассказывал в январе минувшего года Вячеслав Володин.

Так, в частности, в 2017 году 55,5 млн руб. было сэкономлено на зарплатах депутатов и их помощников. «Около 40 млн из этого сэкономили [бюджету] депутаты, когда писали заявление о пропуске пленарных заседаний за свой счет», — пояснил спикер. Ранее он говорил, что регулярно подписывает порядка 10–15 заявлений от парламентариев, а прогульщиков в Думе нет. За пропуск заседания по уважительной причине из зарплаты депутата удерживается порядка 18 тыс. руб., штраф за прогул составляет около 60 тыс. руб.

46,1 млн руб. депутаты сэкономили на заграничных командировках, 24,4 млн руб. — на использовании залов официальных делегаций в аэропортах, 17,3 — на взносах в международные организации. Более 130 млн руб. Госдума сэкономила на госзакупках.

Ранее источники РБК, близкие к думскому руководству, рассказывали, что средства, сэкономленные на пропусках депутатами заседаний за свой счет, позволят увеличить лимит на пользование транспортом во время их поездок в регионы. Лимит составит 1 млн руб. в год на одного депутата (летом 2016 года лимит был установлен в 800 тыс. руб.).

В 2018 году в Госдуме запланирован масштабный ремонт, сообщил в конце декабря Володин. В августе 2018 года начнутся работы по реконструкции зала пленарных заседаний, которые продлятся четыре месяца. В это время пленарные заседания будут проводиться в Колонном зале Дома союзов.