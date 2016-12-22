Поправка Трампа: изменит ли президент США правила контроля за оружием

Флорида как спусковой крючок
Дональд Трамп впервые на посту президента продемонстрировал готовность обсудить изменения в законодательство о продаже оружия. «Президент поддерживает усилия по совершенствованию федеральной системы проверки биографии», — заявила 19 февраля пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс. Она рассказала, что в пятницу, 16 февраля, президент побеседовал с сенатором от штата Техас республиканцем Джоном Корнином, одним из авторов законопроекта о реформировании Национальной системы мгновенного уголовного контроля (NICS). «Обсуждения продолжаются, и в этой мере рассматриваются изменения», — рассказала пресс-секретарь.
На прошлой неделе Трамп посетил госпиталь, где проходят лечение раненные в ходе нападения на школу во Флориде. 14 февраля в Marjory Stoneman Douglas High School в небольшом городке Паркленд бывший учащийся этой школы Николас Круз расстрелял 17 человек. Эта атака стала самой смертоносной с 2012 года. Пять лет назад при нападении на школу Сэнди-Хук погибли 26 человек, из них 20 детей.
За год до происшествия Круз оставил под одним из видео на YouTube комментарий, в котором написал, что собирается стать «профессиональным школьным стрелком». На это сообщение обратил внимание один из пользователей видеосервиса и сообщил в правоохранительные органы. В ФБР подтвердили, что им было известно о комментарии, но ведомству не удалось идентифицировать его автора. Кроме того, о потенциальной опасности со стороны Круза предупреждало сотрудников правоохранительных органов руководство школы.
Усилить проверку биографии
Законопроект, который разработал Корнин вместе с семью сенаторами от Демократической и Республиканской партий, был представлен в конце прошлого года. Их побудила к этому история стрелка Девина Келли, который в ноябре 2017 года открыл огонь по прихожанам в Первой баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс (штат Техас). Тогда в результате стрельбы 26 человек погибли и около 20 получили ранения. Келли служил в Военно-воздушных силах США до 2014 года и был осужден за насилие в семье, но сумел беспрепятственно приобрести огнестрельное оружие. Согласно действующим американским законам тем, кто привлекался к уголовному наказанию за насилие в семье, запрещается продавать огнестрельное оружие. Однако это правило довольно часто нарушается, так как правоохранительные органы не передают информацию о случаях домашнего насилия в систему NICS.
«В течение многих лет государственные органы и штаты не соблюдали закон, не загружая эти критически важные данные в систему, и не несли за это ответственность. Этот законопроект направлен на то, чтобы помочь исправить то, что стало общенациональной системной проблемой», — говорил сенатор Корнин (цитата по The New York Timеs).
Законопроект группы сенаторов во главе с Корнином, по замыслу авторов, должен стимулировать соблюдение уже существующего законодательства о предупреждении насилия, в рамках которого была запущена NICS. Чтобы чиновники начали обмениваться информацией, предлагается ввести материальные стимулы. Для ведомств, которые будут исправно загружать информацию в централизованную базу, предусмотрены выплаты федеральных грантов. Напротив, руководство органов, которые не будут загружать релевантные сведения, ждет лишение бонусов (материальных выплат).
Также законопроект предлагает переориентировать и улучшить программы развития правоохранительных органов, чтобы помочь правительствам штатов делиться с NICS актуальной информацией о судимостях.
Наконец, авторы законопроекта хотят создать инициативу по предупреждению жестокого обращения и домашнего насилия. Это, как надеются сенаторы, обеспечит штаты достаточными ресурсами и стимулами для обмена всей релевантной информацией с NICS, которая поможет исключить покупку огнестрельного оружия осужденным за домашнее насилие.
Общественное давление
Трамп, который избирался президентом от Республиканской партии, традиционно выступающей за право граждан на ношение оружия, впервые с момента избрания показал готовность обсуждать ужесточение правил покупки оружия. После расстрела участников кантри-фестиваля в Лас-Вегасе в октябре прошлого года, жертвами которого стали 58 человек, президент ограничился соболезнованиями и посещением раненых, однако от инициатив по ужесточению правил продажи оружия воздержался. Весной прошлого года Трамп обещал Национальной стрелковой организации (крупнейшая лоббистская группа по обеспечению прав на хранение и ношение оружия), что «продолжавшимся восемь лет поползновениям на вторую поправку [к Конституции] пришел конец». Вторая поправка гарантирует право гражданам на хранение и ношение оружия. Предшественник Трампа на посту президента, демократ Барак Обама, не раз выступал с инициативами, направленными на ограничение продажи оружия, однако они не получали поддержки большинства конгрессменов.
На Трампа могла оказать влияние общественная кампания, развернувшаяся после трагедии во Флориде, указывают американские СМИ. В понедельник, 19 февраля, 17 активистов из группы «Подростки за ужесточение контроля за оборотом оружия» устроили лежачую демонстрацию напротив Белого дома. К акции присоединились десятки участников. Два активиста накрыли себя американским флагом, а другой держал знак с надписью «Я следующий?». Еще несколько молодежных акций запланированы на ближайшие недели.
Как следует из последних опросов общественного мнения, граждане США поддерживают усиление контроля и ограничения. Большинство американцев сомневаются в том, что власти делают достаточно для предотвращения случаев массовой стрельбы. 77% граждан США считают, что конгресс мог бы сделать больше для пресечения подобных флоридскому инциденту, 62% опрошенных полагают, что и президент Трамп предпринял недостаточно усилий, следует из опроса The Washington Post / ABC. Опрос был проведен с 15 по 18 февраля, то есть уже после стрельбы в Паркленде.
По данным Gallup, в течение 2000-х годов американцы в целом были удовлетворены уровнем государственного контроля за оборотом оружия. Перелом наступил после стрельбы в школе Сэнди-Хук. За прошедшие пять лет, к январю 2018 года, число недовольных американскими законами по контролю за оружием выросло, по данным Gallup, с 42 до 59%. Ужесточить эти законы хотят теперь 46% всех опрошенных (максимум за всю историю наблюдений), ослабить — лишь 8%.
Сигнал о готовности президента изменить позицию при контроле за продажей оружия профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилла объясняет эмоциональным фоном. «Когда в очередной раз в школе погибли 17 детей, политикам и обществу, включая даже тех, кто владеет оружием, становится очевидно, что правила должны измениться», — говорит эксперт.
Вопрос об оружии никогда не был центральной частью политической программы Трампа: с Республиканской партией его роднит другое — общая система взглядов на вопросы о миграции и международные торговые отношения. Законопроект Корнина носит чисто символический характер, говорит Курилла, поэтому Трамп может его поддержать.