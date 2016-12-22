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Поправка Трампа: изменит ли президент США правила контроля за оружием
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Поправка Трампа: изменит ли президент США правила контроля за оружием
Политика, 20 фев, 21:10
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Поправка Трампа: изменит ли президент США правила контроля за оружием
Президент США после расстрела во Флориде впервые выразил готовность ужесточить контроль за продажей оружия. Для Трампа вопрос об оружии никогда не был главным, поэтому он может пойти навстречу общественному мнению, говорит эксперт
(Фото: Adrees Latif / Reuters)

Флорида как спусковой крючок

Дональд Трамп впервые на посту президента продемонстрировал готовность обсудить изменения в законодательство о продаже оружия. «Президент поддерживает усилия по совершенствованию федеральной системы проверки биографии», — заявила 19 февраля пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс. Она рассказала, что в пятницу, 16 февраля, президент побеседовал с сенатором от штата Техас республиканцем Джоном Корнином, одним из авторов законопроекта о реформировании Национальной системы мгновенного уголовного контроля (NICS). «Обсуждения продолжаются, и в этой мере рассматриваются изменения», — рассказала пресс-секретарь.

На прошлой неделе Трамп посетил госпиталь, где проходят лечение раненные в ходе нападения на школу во Флориде. 14 февраля в Marjory Stoneman Douglas High School в небольшом городке Паркленд бывший учащийся этой школы Николас Круз расстрелял 17 человек. Эта атака стала самой смертоносной с 2012 года. Пять лет назад при нападении на школу Сэнди-Хук погибли 26 человек, из них 20 детей.

За год до происшествия Круз оставил под одним из видео на YouTube комментарий, в котором написал, что собирается стать «профессиональным школьным стрелком». На это сообщение обратил внимание один из пользователей видеосервиса и сообщил в правоохранительные органы. В ФБР подтвердили, что им было известно о комментарии, но ведомству не удалось идентифицировать его автора. Кроме того, о потенциальной опасности со стороны Круза предупреждало сотрудников правоохранительных органов руководство школы.

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Усилить проверку биографии

Законопроект, который разработал Корнин вместе с семью сенаторами от Демократической и Республиканской партий, был представлен в конце прошлого года. Их побудила к этому история стрелка Девина Келли, который в ноябре 2017 года открыл огонь по прихожанам в Первой баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс (штат Техас). Тогда в результате стрельбы 26 человек погибли и около 20 получили ранения. Келли служил в Военно-воздушных силах США до 2014 года и был осужден за насилие в семье, но сумел беспрепятственно приобрести огнестрельное оружие. Согласно действующим американским законам тем, кто привлекался к уголовному наказанию за насилие в семье, запрещается продавать огнестрельное оружие. Однако это правило довольно часто нарушается, так как правоохранительные органы не передают информацию о случаях домашнего насилия в систему NICS.

«В течение многих лет государственные органы и штаты не соблюдали закон, не загружая эти критически важные данные в систему, и не несли за это ответственность. Этот законопроект направлен на то, чтобы помочь исправить то, что стало общенациональной системной проблемой», — говорил сенатор Корнин (цитата по The New York Timеs).

Законопроект группы сенаторов во главе с Корнином, по замыслу авторов, должен стимулировать соблюдение уже существующего законодательства о предупреждении насилия, в рамках которого была запущена NICS. Чтобы чиновники начали обмениваться информацией, предлагается ввести материальные стимулы. Для ведомств, которые будут исправно загружать информацию в централизованную базу, предусмотрены выплаты федеральных грантов. Напротив, руководство органов, которые не будут загружать релевантные сведения, ждет лишение бонусов (материальных выплат).

Также законопроект предлагает переориентировать и улучшить программы развития правоохранительных органов, чтобы помочь правительствам штатов делиться с NICS актуальной информацией о судимостях.

Наконец, авторы законопроекта хотят создать инициативу по предупреждению жестокого обращения и домашнего насилия. Это, как надеются сенаторы, обеспечит штаты достаточными ресурсами и стимулами для обмена всей релевантной информацией с NICS, которая поможет исключить покупку огнестрельного оружия осужденным за домашнее насилие.

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Общественное давление

Трамп, который избирался президентом от Республиканской партии, традиционно выступающей за право граждан на ношение оружия, впервые с момента избрания показал готовность обсуждать ужесточение правил покупки оружия. После расстрела участников кантри-фестиваля в Лас-Вегасе в октябре прошлого года, жертвами которого стали 58 человек, президент ограничился соболезнованиями и посещением раненых, однако от инициатив по ужесточению правил продажи оружия воздержался. Весной прошлого года Трамп обещал Национальной стрелковой организации (крупнейшая лоббистская группа по обеспечению прав на хранение и ношение оружия), что «продолжавшимся восемь лет поползновениям на вторую поправку [к Конституции] пришел конец». Вторая поправка гарантирует право гражданам на хранение и ношение оружия. Предшественник Трампа на посту президента, демократ Барак Обама, не раз выступал с инициативами, направленными на ограничение продажи оружия, однако они не получали поддержки большинства конгрессменов.

На Трампа могла оказать влияние общественная кампания, развернувшаяся после трагедии во Флориде, указывают американские СМИ. ​В понедельник, 19 февраля, 17 активистов из группы «Подростки за ужесточение контроля за оборотом оружия» устроили лежачую демонстрацию напротив Белого дома. К акции присоединились десятки участников. Два активиста накрыли себя американским флагом, а другой держал знак с надписью «Я следующий?». Еще несколько молодежных акций запланированы на ближайшие недели. ​

Как следует из последних опросов общественного мнения, граждане США поддерживают усиление контроля и ограничения. Большинство американцев сомневаются в том, что власти делают достаточно для предотвращения случаев массовой стрельбы. 77% граждан США считают, что конгресс мог бы сделать больше для пресечения подобных флоридскому инциденту, 62% опрошенных полагают, что и президент Трамп предпринял недостаточно усилий, следует из опроса The Washington Post / ABC. Опрос был проведен с 15 по 18 февраля, то есть уже после стрельбы в Паркленде.

По данным Gallup, в течение 2000-х годов американцы в целом были удовлетворены уровнем государственного контроля за оборотом оружия. Перелом наступил после стрельбы в школе Сэнди-Хук. За прошедшие пять лет, к январю 2018 года, число недовольных американскими законами по контролю за оружием выросло, по данным Gallup, с 42 до 59%. Ужесточить эти законы хотят теперь 46% всех опрошенных (максимум за всю историю наблюдений), ослабить — лишь 8%.

Сигнал о готовности президента изменить позицию при контроле за продажей оружия профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилла объясняет эмоциональным фоном. «Когда в очередной раз в школе погибли 17 детей, политикам и обществу, включая даже тех, кто владеет оружием, становится очевидно, что правила должны измениться», — говорит эксперт.

Вопрос об оружии никогда не был центральной частью политической программы Трампа: с Республиканской партией его роднит другое — общая система взглядов на вопросы о миграции и международные торговые отношения. Законопроект Корнина носит чисто символический характер, говорит Курилла, поэтому Трамп может его поддержать. ​

Автор: Ксения Безвиконная.
При участии: Александр Атасунцев, Георгий Макаренко.
Теги: Дональд Трамп , Флорида , массовая стрельба , вторая поправка
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