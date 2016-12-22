В результате стрельбы в школе во Флориде погибли 17 человек

При стрельбе в школе Marjory Stoneman Douglas на юге американского штата Флорида погибли 17 человек, заявил шериф округа. Подозреваемый находится под стражей, он — бывший ученик этой школы, исключенный за нарушения дисциплины

Фото: Joe Skipper / AP

Жертвами стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд стали 17 человек. Об этом сообщил шериф округа Броудер Скотт Исраэль, сообщает его пресс-служба в Twitter.

«Я с грустью сообщаю, что 17 человек погибли», — заявил он. В числе погибших — дети и взрослые. 12 человек были убиты в здании школы, двое погибли рядом со школой, один — на дороге возле школы, еще двое скончались в больнице, уточнил шериф.

Ранее сообщалось еще о 14 пострадавших. Медики больницы на юге Флориды, куда привозят раненых школьников, сообщили ABC News, что трое находятся в критическом состоянии.

Стрелок — 19-летний Николас Круз — бывший ученик этой школы, которого, по словам шерифа, исключили за нарушения дисциплины.​ После стрельбы ему сначала удалось скрыться с территории школы, однако позже полицейские окружили его и взяли под стражу. Как отмечает издание Miami Herald, для атаки молодой человек использовал AR-15 — американскую полуавтоматическую винтовку под патрон 5,56×45 мм и несколько обойм. По информации CBS, стрелок сначала привел в действие пожарную сигнализацию в здании школы и только потом открыл стрельбу.

Видео: CBSN

Преподаватель математики Джим Гард рассказал Miami Herald, что администрация школы ранее рассылала учителям письмо с предупреждением о том, что Круз угрожал другим подросткам. Учащийся этой школы отметил, что у Круза дома хранится оружие.

Об инциденте уже доложено президенту Дональду Трампу. Глава государства написал в своем Twitter, что обсудил ситуацию с губернатором штата Риком Скоттом и правоохранительными органами.

«Мои молитвы и соболезнования семьям жертв ужасной стрельбы во Флориде. В американских школах никогда не должно быть так, чтобы учитель, ребенок или кто-либо еще чувствовал себя не в безопасности», — написал Трамп.