Трамп заявил, что Индия сократила закупки российской нефти
Индия существенно сократила закупки российской нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп а эфире телеканала Fox News во время выступления перед членами Республиканской партии в Вашингтоне.
Ранее оператор крупнейшего в мире НПЗ Reliance заявил, что то в последние недели завод в Джамнагаре не принимал нефть из России и не ожидает новых поставок в январе 2026 года. Компания утверждает, что завод — крупнейший в мире. По оценке Reuters, если поставок действительно не будет, импорт российской нефти в Индию в январе упадет ниже 1 млн баррелей.
Конгломерат был крупнейшим покупателем российской нефти в республике. С начала конфликта на Украине в 2022 году компания приобрела сырье на сумму около $33 млрд; это почти 8% всех экспортных продаж российской нефти. Такой масштаб закупок вызывал критику со стороны Соединенных Штатов. С декабря 2025 года из-за санкций США завод в Джамнагаре стал получать сырье нероссийского происхождения.
В начале августа 2025 года Трамп ввел против Индии сначала 25-процентные пошлин на импорт, а концу месяца увеличил их до 50%. Тогда американские власти обосновали повышение тарифных ставок закупками Индией российской нефти.
Сенатор Линдси Грэм 4 января в эфире телеканала Fox News заявил, что индийский посол в Вашингтоне обратился к нему с просьбой к Дональду Трампу «снять пошлины», так как страна снизила объем закупок российской нефти.
