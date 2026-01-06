Трамп заявил, что Индия сократила закупки российской нефти

Индия существенно сократила закупки российской нефти, заявил президент США Дональд Трамп. Причиной снижения импорта могли стать пошлины, введенные против Нью-Дели в конце лета 2025 года.

Индия существенно сократила закупки российской нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп а эфире телеканала Fox News во время выступления перед членами Республиканской партии в Вашингтоне.

Ранее оператор крупнейшего в мире НПЗ Reliance заявил, что то в последние недели завод в Джамнагаре не принимал нефть из России и не ожидает новых поставок в январе 2026 года. Компания утверждает, что завод — крупнейший в мире. По оценке Reuters, если поставок действительно не будет, импорт российской нефти в Индию в январе упадет ниже 1 млн баррелей.

Конгломерат был крупнейшим покупателем российской нефти в республике. С начала конфликта на Украине в 2022 году компания приобрела сырье на сумму около $33 млрд; это почти 8% всех экспортных продаж российской нефти. Такой масштаб закупок вызывал критику со стороны Соединенных Штатов. С декабря 2025 года из-за санкций США завод в Джамнагаре стал получать сырье нероссийского происхождения.

В начале августа 2025 года Трамп ввел против Индии сначала 25-процентные пошлин на импорт, а концу месяца увеличил их до 50%. Тогда американские власти обосновали повышение тарифных ставок закупками Индией российской нефти.

Сенатор Линдси Грэм 4 января в эфире телеканала Fox News заявил, что индийский посол в Вашингтоне обратился к нему с просьбой к Дональду Трампу «снять пошлины», так как страна снизила объем закупок российской нефти.