Глава МВФ посоветовала украинцам рычать по утрам и отменить субсидии

Глава МВФ, ссылаясь на опыт Болгарии, предупредила Украину о трудном периоде восстановления. Она уверена, что украинцам следует рычать по утрам и навсегда похоронить коррупцию

Video

Украина субсидирует отопление и электроэнергию для населения, причины ясны, но их следует со временем отменить, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристаллина Георгиева на пленарной сессии «Украина: на передовой будущего», организованной Фондом Виктора Пинчука в Давосе в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ).

«Оглядываясь на историю моей страны (Болгарии. — РБК), могу сказать, что она была очень болезненной. После эйфории от исчезновения коммунизма пришла суровая реальность: экономическое восстановление требует жертв. Поэтому это первостепенная проблема — незавершенные дела», — рассказала она.

Георгиева посоветовала украинцам верить в себя, подобно льву. «Поэтому вставайте по утрам и рычите. Уверенность имеет значение. И я говорю вам из собственного опыта, болгарского опыта, что это будет нелегко», — посоветовала глава МВФ.

Процесс будет непрост, признала экономист и добавила: «Но если у вас будет эта уверенность, и вы будете демонстрировать ее день за днем, если вы отложите внутренние разногласия, если вы навсегда похороните коррупцию, конечно же, вы добьетесь успеха».

Георгиевна призвала Киев завершить свое вступление в Европейский союз в разумные сроки. Именно интерграция, по ее словам, послужит магнитом для украинской экономики, необходимом для полной интеграции в Европу.

Украинские чиновники рассказали Financial Times на условиях анонимности, что Киев будет готов отказаться от претензий на территории Москве территории в рамках мирного соглашения, только если Украина станет полноценным членом Европейского союза. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила в ноябре о возможном введении «испытательного срока» на несколько лет для новых членов ЕС, который распространялся бы и на Украину.

В ноябре 2025 года Украина и МВФ договорились о расширении финансирования страны в рамках механизма Extended Fund Facility (EFF). По прогнозу МВФ, общий дефицит финансирования Украины оценивается примерно в $136,5 млрд. в 2026 — 2027 годах.

МВФ потребовал у Украины принять бюджет, по которому страна обязана реализовать стратегию реструктуризации долга и активизировать усилия по борьбе с уклонением от налогов. Киев должен расширить налоговую базу, включая налогообложение доходов с цифровых платформ, устранить лазейки на таможне и отменить лишние льготы по НДС.