Украина договорилась с МВФ о новом финансировании на $8,2 млрд
Власти Украины и Международный валютный фонд (МВФ) достигли соглашения о новом механизме расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) на два года в размере около $8,2 млрд. Об этом заявил глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей, его слова приводятся в пресс-релизе.
«Соглашение охватывает ряд мер бюджетной и денежно-кредитной политики для закрепления программы, цели которой включают поддержание макроэкономической стабильности, восстановление приемлемого уровня задолженности и внешней жизнеспособности, борьбу с коррупцией и улучшение управления. Ожидается, что программа станет катализатором масштабной внешней поддержки для устранения пробелов в финансировании Украины», — сказал Грэй.
По прогнозу МВФ, в базовом варианте в 2026-2029 годах общий дефицит финансирования Украины оценивается примерно в $136,5 млрд. В 2026-2027 годах Киев с учетом существующих обязательств столкнется с остаточным дефицитом финансирования в размере около $63 млрд, подсчитали в организации.
Условием для предоставления финансирования является принятие Украиной бюджета на 2026 года, который будет соответствовать рамкам программы. Киев должен принять меры, чтобы избежать неэффективных расходов и необоснованных налоговых льгот.
Также Украина обязалась реализовать стратегию реструктуризации долга и активизировать усилия по борьбе с уклонением от налогов. В эти меры входят в том числе расширение налоговой базы, включая налогообложение доходов с цифровых платформ, устранение лазеек на таможне и отмену лишних льгот по НДС. Также Киев взял обязательство бороться с теневой экономикой и усиливать конкуренцию в госзакупках.
Кроме того, программа предусматривает реформы налоговой и таможенной служб, назначение нового руководителя таможни и внедрение ИТ-инфраструктуры для повышения эффективности.
Также Нацбанк Украины продолжит усилия для снижения инфляции до 5% в течение трех лет, «обеспечивая при этом большую гибкость обменного курса для адаптации к фундаментальным факторам и повышая роль обменного курса как амортизатора». Ранее Bloomberg писал, что МВФ требует от Киева девальвировать гривну, чтобы улучшить финансовое положение страны за счет увеличения доходов бюджета, номинированных в местной валюте.
Предыдущая программа финансирования от МВФ на $15,6 млрд была согласована в 2023 году.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили