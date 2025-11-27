Украина договорилась с МВФ о новом финансировании на $8,2 млрд

Украина и МВФ согласовали новую программу финансирования на два года в размере $8,2 млрд. По прогнозу МВФ, Киев столкнется с общим дефицитом финансирования в $136,5 млн в 2026-2029 годах

Власти Украины и Международный валютный фонд (МВФ) достигли соглашения о новом механизме расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) на два года в размере около $8,2 млрд. Об этом заявил глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей, его слова приводятся в пресс-релизе.

«Соглашение охватывает ряд мер бюджетной и денежно-кредитной политики для закрепления программы, цели которой включают поддержание макроэкономической стабильности, восстановление приемлемого уровня задолженности и внешней жизнеспособности, борьбу с коррупцией и улучшение управления. Ожидается, что программа станет катализатором масштабной внешней поддержки для устранения пробелов в финансировании Украины», — сказал Грэй.

По прогнозу МВФ, в базовом варианте в 2026-2029 годах общий дефицит финансирования Украины оценивается примерно в $136,5 млрд. В 2026-2027 годах Киев с учетом существующих обязательств столкнется с остаточным дефицитом финансирования в размере около $63 млрд, подсчитали в организации.

Условием для предоставления финансирования является принятие Украиной бюджета на 2026 года, который будет соответствовать рамкам программы. Киев должен принять меры, чтобы избежать неэффективных расходов и необоснованных налоговых льгот.

Также Украина обязалась реализовать стратегию реструктуризации долга и активизировать усилия по борьбе с уклонением от налогов. В эти меры входят в том числе расширение налоговой базы, включая налогообложение доходов с цифровых платформ, устранение лазеек на таможне и отмену лишних льгот по НДС. Также Киев взял обязательство бороться с теневой экономикой и усиливать конкуренцию в госзакупках.

Кроме того, программа предусматривает реформы налоговой и таможенной служб, назначение нового руководителя таможни и внедрение ИТ-инфраструктуры для повышения эффективности.

Также Нацбанк Украины продолжит усилия для снижения инфляции до 5% в течение трех лет, «обеспечивая при этом большую гибкость обменного курса для адаптации к фундаментальным факторам и повышая роль обменного курса как амортизатора». Ранее Bloomberg писал, что МВФ требует от Киева девальвировать гривну, чтобы улучшить финансовое положение страны за счет увеличения доходов бюджета, номинированных в местной валюте.

Предыдущая программа финансирования от МВФ на $15,6 млрд была согласована в 2023 году.