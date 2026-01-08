 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
Berlingske напомнила о датском указе про реакцию на вторжение

Berlingske: военным Дании при вторжении приказано стрелять без предупреждения
Военные США захватили Мадуро
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Министерство обороны Дании актуализировало директиву, которая обязывает военных «немедленно открывать» огонь на поражение в случае вторжения, пишет газета Berlingske.

Информация появилась на фоне намерений администрации президента США Дональда Трампа «получить» Гренландию — ее внешняя политика и оборона находятся в ведении Дании.

Как отмечает издание, согласно королевскому указу от 1952 года, датские военные в таком случае должны контратаковать, не дожидаясь и не запрашивая приказов высшего руководства. По данным Минобороны Дании, этот документ «остается в силе».

Politico узнало о подготовке ЕС плана на случай атаки США на Гренландию
Политика

В настоящее время европейцы проводят важные переговоры о том, как реагировать в случае нападения США на Гренландию. Как писала Politico, страны ЕС готовят «план сдерживания» на этот случай, указывая на возможность «прямого столкновения».

На прошлой неделе Трамп на фоне военной операции в Венесуэле вновь заявил, что Гренландия «абсолютно необходима» США. По словам американского лидера, остров, являющийся автономной территорией Дании, «окружен российскими и китайскими судами».

В конце прошлого года спецпосланник Трампа по Гренландии Джефф Лэндри заявлял, что у США нет цели «завоевать кого-либо» — на самом деле они предлагают «экономическую мощь и защиту».

Как писала Wall Street Journal, госсекретарь США Марко Рубио сообщил конгрессу, что формулировки о Гренландии не означают скорого вторжения, а цель состоит в том, чтобы выкупить остров у Дании.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Дания Гренландия Дональд Трамп военные
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
