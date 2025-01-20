Гусев сообщил о ходе тушения пожара на нефтебазе в Воронежской области

Фото: gusev_36 / Telegram

Пожарные продолжают тушить огонь на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области. Об этом губернатор региона Александр Гусев сообщил в телеграм-канале.

«На отдельных участках возгорание ликвидировано. На других благодаря пенным атакам интенсивность горения снизилась. Параллельно продолжается работа по предупреждению распространения огня», — написал губернатор.

Он также отметил, что ситуация находится у него на личном контроле.

Пожар на нефтебазе начался после атаки украинскими беспилотниками вечером 15 января. К утру 17 января площадь возгорания составляла 2,8 тыс. кв. м. На борьбу с огнем были направлены десятки единиц техники и два пожарных поезда. Тушение пожара идет по самому высокому номеру сложности.