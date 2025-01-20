Гусев сообщил о ходе тушения пожара на нефтебазе в Воронежской области
Пожарные продолжают тушить огонь на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области. Об этом губернатор региона Александр Гусев сообщил в телеграм-канале.
«На отдельных участках возгорание ликвидировано. На других благодаря пенным атакам интенсивность горения снизилась. Параллельно продолжается работа по предупреждению распространения огня», — написал губернатор.
Он также отметил, что ситуация находится у него на личном контроле.
Пожар на нефтебазе начался после атаки украинскими беспилотниками вечером 15 января. К утру 17 января площадь возгорания составляла 2,8 тыс. кв. м. На борьбу с огнем были направлены десятки единиц техники и два пожарных поезда. Тушение пожара идет по самому высокому номеру сложности.
Читайте РБК в Telegram
Суд вынес приговор адвокатам Навального
Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера
Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов