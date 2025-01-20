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Военная операция на Украине ,  
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Макрон исключил завершение конфликта на Украине в ближайшее время

Макрон: конфликт на Украине не закончится в ближайшее время
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент Франции назвал задачей на сегодня предоставление возможности для Киева продолжать противостояние и «вступить в любые возможные переговоры с позиции силы». В Кремле заявляли об отсутствии предпосылок для переговоров
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Конфликт на Украине «не закончится ни завтра, ни послезавтра», убежден президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит BFMTV.

Об этом он заявил в противовес обещаниям Дональда Трампа, который 20 января принял присягу и вступил в должность президента США, быстро завершить конфликт, отмечает телеканал, называющий это «едва завуалированным предупреждением Трампу».

«В Европе не может быть мира и безопасности без европейцев и без переговоров между ними», — заявил Макрон в послании вооруженным силам.

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Задачей на сегодня он назвал предоставление возможности для Украины продолжать противостоять России и «вступить в любые возможные переговоры с позиции силы». В дальнейшем, после прекращения боевых действий, задача будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возобновления боев на ее территории, а также гарантировать безопасность самой Европы, пояснил французский лидер.

Он поручил к маю обновить стратегию национальной обороны (Revue nationale stratégique), чтобы определить «контуры нашей глобальной обороны и перевооружения». В последний раз она пересматривалась в 2022 году, после начала боевых действий на Украине.

Одной из гарантий президент Украины Владимир Зеленский называл инициативу французского коллеги по размещению иностранных военных на территории страны. В декабре The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Трамп пожелал разместить европейские войска на Украине, речь идет о миссии для наблюдения за режимом прекращения огня. Такое пожелание республиканец озвучил на встрече с Зеленским и Макроном в Париже.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что возможность отправки европейских миротворцев на Украину может обсуждаться в ходе переговоров, но подчеркнул, что каких-либо предпосылок для них сейчас нет. По его словам, Россия неоднократно говорила, что выступает за мир, а не перемирие, а мир наступит после того, как будут выполнены ее условия и достигнуты цели.

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Елена Чернышова
Эмманюэль Макрон Франция конфликт на Украине
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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