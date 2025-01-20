Трамп в инаугурационной речи призовет к «революции здравого смысла»
Избранный президент Дональд Трамп в своей инаугурационной речи призовет к «революции здравого смысла», сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на попавший в ее распоряжение текст заметок.
«Я возвращаюсь на пост президента с уверенностью и оптимизмом, что мы находимся в начале захватывающей новой эры национального успеха. Волна перемен захлестывает страну», — скажет, как ожидается, Трамп. В послании американцам он скажет, что настало время «снова действовать с мужеством, энергией и жизненной стойкостью величайшей цивилизации в истории».
Ранее источники Reuters и CNN сообщили, что Трамп в первый день президентства может подписать от 100 до 200 указов. «Трамп вернулся, пришло время действовать. Это будет шоком для системы», — сказал один из советников избранного президента. Другой советник республиканца назвал запланированные действия «стремительными, очень интенсивными».
Церемония инаугурации Дональда Трампа начнется в 12:00 по времени Восточного побережья США (20:00 мск) в понедельник, 20 января. Мероприятие пройдет в помещении, а не на открытом воздухе, как планировалось, из-за аномально низкой температуры в Вашингтоне в этот день.
Трансляцию инаугурации 47-го президента США смотрите на сайте РБК в 20:00 мск 20 января.
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