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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп в инаугурационной речи призовет к «революции здравого смысла»

WSJ: Дональд Трамп в инаугурационной речи призовет к революции здравого смысла
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп обратится к американцам и призовет их действовать с энергией и мужеством «величайшей цивилизации в мире», сообщила WSJ
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Избранный президент Дональд Трамп в своей инаугурационной речи призовет к «революции здравого смысла», сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на попавший в ее распоряжение текст заметок.

«Я возвращаюсь на пост президента с уверенностью и оптимизмом, что мы находимся в начале захватывающей новой эры национального успеха. Волна перемен захлестывает страну», — скажет, как ожидается, Трамп. В послании американцам он скажет, что настало время «снова действовать с мужеством, энергией и жизненной стойкостью величайшей цивилизации в истории».

Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Brian Snyder / Reuters
Дональд Трамп
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters
Илон Маск и Дональд Трамп
Фото: Amanda Perobelli / Reuters
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Brian Snyder / Reuters
Дональд Трамп
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters
Илон Маск и Дональд Трамп
Фото: Amanda Perobelli / Reuters
Дональд Трамп
(Фото: Carlos Barria / Reuters)
Дональд Трамп
(Фото: Carlos Barria / Reuters)
Фото: Brian Snyder / Reuters
Дональд Трамп
(Фото: Carlos Barria / Reuters)
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters
Илон Маск и Дональд Трамп
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Ранее источники Reuters и CNN сообщили, что Трамп в первый день президентства может подписать от 100 до 200 указов. «Трамп вернулся, пришло время действовать. Это будет шоком для системы», — сказал один из советников избранного президента. Другой советник республиканца назвал запланированные действия «стремительными, очень интенсивными».

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Дональд Трамп

Церемония инаугурации Дональда Трампа начнется в 12:00 по времени Восточного побережья США (20:00 мск) в понедельник, 20 января. Мероприятие пройдет в помещении, а не на открытом воздухе, как планировалось, из-за аномально низкой температуры в Вашингтоне в этот день.

Трансляцию инаугурации 47-го президента США смотрите на сайте РБК в 20:00 мск 20 января.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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