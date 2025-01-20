Трамп в инаугурационной речи призовет к «революции здравого смысла»

Трамп обратится к американцам и призовет их действовать с энергией и мужеством «величайшей цивилизации в мире», сообщила WSJ

Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Избранный президент Дональд Трамп в своей инаугурационной речи призовет к «революции здравого смысла», сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на попавший в ее распоряжение текст заметок.

«Я возвращаюсь на пост президента с уверенностью и оптимизмом, что мы находимся в начале захватывающей новой эры национального успеха. Волна перемен захлестывает страну», — скажет, как ожидается, Трамп. В послании американцам он скажет, что настало время «снова действовать с мужеством, энергией и жизненной стойкостью величайшей цивилизации в истории».

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters) Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters) Фото: Brian Snyder / Reuters Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters) Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters) Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Ранее источники Reuters и CNN сообщили, что Трамп в первый день президентства может подписать от 100 до 200 указов. «Трамп вернулся, пришло время действовать. Это будет шоком для системы», — сказал один из советников избранного президента. Другой советник республиканца назвал запланированные действия «стремительными, очень интенсивными».

Церемония инаугурации Дональда Трампа начнется в 12:00 по времени Восточного побережья США (20:00 мск) в понедельник, 20 января. Мероприятие пройдет в помещении, а не на открытом воздухе, как планировалось, из-за аномально низкой температуры в Вашингтоне в этот день.