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Военная операция на Украине ,  
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Хинштейн отчитал чиновницу за выезд за рубеж без уведомления

Хинштейн заявил чиновникам о необходимости уведомлять о выезде за границу
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Хинштейн отчитал чиновницу за выезд за рубеж без уведомления
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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании правительства региона раскритиковал врио министра охраны культурного наследия Ирину Мусьял за поездку в Индию и отметил, что выезд за границу должностных лиц во время проведения военной операции должен быть с уведомлением.

«Формально, она не является секретным носителем и согласовывать свой выезд за рубеж не должна. Но, коллеги, давайте здесь определимся, что любой выезд за рубеж сотрудников, тем более ответственных, правительства Курской области и администрации губернатора, без уведомления быть не может. Мы с вами существуем в совершенно других реалиях, мы живем и работаем в воюющем регионе», — заявил Хинштейн.

«Я сейчас даже не беру сторону моральную, когда не вся наша земля еще освобождена, когда люди находятся, прямо скажем, в тяжелом положении, ехать на этом фоне отдыхать за рубеж... у меня вызывает это, мягко скажем, непонимание», — добавил он.

Хинштейн назвал выезд за границу должностных лиц во время боевых действий неуместным и недопустимым.

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Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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