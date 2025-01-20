Хинштейн отчитал чиновницу за выезд за рубеж без уведомления

Александр Хинштейн (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании правительства региона раскритиковал врио министра охраны культурного наследия Ирину Мусьял за поездку в Индию и отметил, что выезд за границу должностных лиц во время проведения военной операции должен быть с уведомлением.

«Формально, она не является секретным носителем и согласовывать свой выезд за рубеж не должна. Но, коллеги, давайте здесь определимся, что любой выезд за рубеж сотрудников, тем более ответственных, правительства Курской области и администрации губернатора, без уведомления быть не может. Мы с вами существуем в совершенно других реалиях, мы живем и работаем в воюющем регионе», — заявил Хинштейн.

«Я сейчас даже не беру сторону моральную, когда не вся наша земля еще освобождена, когда люди находятся, прямо скажем, в тяжелом положении, ехать на этом фоне отдыхать за рубеж... у меня вызывает это, мягко скажем, непонимание», — добавил он.

Хинштейн назвал выезд за границу должностных лиц во время боевых действий неуместным и недопустимым.

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