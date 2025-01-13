 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков отчитал чиновников за опоздания

Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Антон Вергун / ТАСС)

Время прихода чиновников Белгородской области на работу начнут фиксировать на входе в здание правительства со вторника, 14 января. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков, отчитав госслужащих за опоздания на еженедельном оперативном совещании.

«Исполнительская дисциплина в здании правительства отсутствует. Раньше приходить на работу можно, позже нельзя. <...> Опоздание на работу — это опоздание на рабочее место», — сказал он.

По его словам, работы у правительства «настолько много», что отсутствие на месте снижает качество и объемы выполненного. Гладков рекомендовал брать пример с руководства, которое приходит на работу к 6 утра.

Болезни и пробки стали лидерами среди оправданий за опоздание на работу
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Белгородская область как пограничный с Украиной регион регулярно подвергается нападениям дронов и ракетным атакам с начала военной операции.

Самым распространенным объяснением сотрудников причины опоздания на работу стало плохое самочувствие или болезнь (в 55% случаев), выяснили эксперты сервиса SuperJob по результатам опроса работодателей в июле 2024 года. Среди других объяснений с отрывом идут ситуации, когда человек проспал (21%), пробки (6%), срочный визит к врачу (3%), болезнь ребенка (3%) и семейные обстоятельства (2%).

Читайте РБК в Telegram.

В Сочи произошло землетрясение

Как выглядит и что таит в себе Гренландия

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Как тушат пожары в Калифорнии. Видео

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область опоздания правительство чиновники Дисциплина
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Болезни и пробки стали лидерами среди оправданий за опоздание на работу
Общество
Лидер Болгарии отказался от встречи из-за опоздания на четыре минуты
Политика
Путин пошутил, что поработает над пунктуальностью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
Авиакомпания начала расследовать скандал со снятием Нурмагомедова с рейсаСпорт, 12:33
Маск обвинил премьера Британии в попытке подрыва выборов в СШАПолитика, 12:32
На Кубани восстановили подачу газа по «Турецкому потоку» после атаки БПЛАПолитика, 12:24
Ресторан дочери Валерия Меладзе закрылся в МосквеВино, 12:23
Власти Москвы продали черный деревянный особняк начала XX векаНедвижимость, 12:22
Цена газа в Европе выросла на 5,5% на новости об атаке на газопроводИнвестиции, 12:13
Гладков отчитал чиновников за опозданияПолитика, 12:13
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как выглядит попавшая под атаку дронов ВСУ станция «Турецкого потока»Политика, 12:12
Минобороны сообщило о контроле над Песчаным в ДНРПолитика, 12:10
Выдача ипотеки в России в 2024 году упала почти на 40%Недвижимость, 12:00
Пушилин рассказал о перешедших под контроль России месторождениях литияПолитика, 11:55
Мишустин обещал сельхозгрант ветеранам и участникам спецоперации в запасеПолитика, 11:54
Нападение юноши с ножом на посетителей магазина в Щелково попало на видеоОбщество, 11:48
Аксенов запланировал убрать последствия ЧС с мазутом до курортного сезонаОбщество, 11:39