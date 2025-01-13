Гладков отчитал чиновников за опоздания

Вячеслав Гладков (Фото: Антон Вергун / ТАСС)

Время прихода чиновников Белгородской области на работу начнут фиксировать на входе в здание правительства со вторника, 14 января. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков, отчитав госслужащих за опоздания на еженедельном оперативном совещании.

«Исполнительская дисциплина в здании правительства отсутствует. Раньше приходить на работу можно, позже нельзя. <...> Опоздание на работу — это опоздание на рабочее место», — сказал он.

По его словам, работы у правительства «настолько много», что отсутствие на месте снижает качество и объемы выполненного. Гладков рекомендовал брать пример с руководства, которое приходит на работу к 6 утра.

Белгородская область как пограничный с Украиной регион регулярно подвергается нападениям дронов и ракетным атакам с начала военной операции.

Самым распространенным объяснением сотрудников причины опоздания на работу стало плохое самочувствие или болезнь (в 55% случаев), выяснили эксперты сервиса SuperJob по результатам опроса работодателей в июле 2024 года. Среди других объяснений с отрывом идут ситуации, когда человек проспал (21%), пробки (6%), срочный визит к врачу (3%), болезнь ребенка (3%) и семейные обстоятельства (2%).