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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО сбили дрон над Татарстаном и еще 30 над другими регионами

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Средства ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над регионами России, из них один — над Татарстаном. Об этом сообщает Минобороны.

По два были сбиты над территорией Рязанской и Орловской областей, шесть — над Калужской, 14 — над Брянской, по три — над Белгородской и Курской, отметили в ведомстве.

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Около 5:50 Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту Казани, в 6:45 они также были введены в Нижнекамске. В Татарстане объявили опасность атаки дронов.

Губернаторы Брянской и Орловской областей отметили, что в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины пострадавших и разрушений не было.

В ночь на 19 января Минобороны сообщило о сбитии двух украинских беспилотников в небе над Брянской и Белгородской областями.

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Минобороны беспилотники
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