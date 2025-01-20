Силы ПВО сбили дрон над Татарстаном и еще 30 над другими регионами

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Средства ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над регионами России, из них один — над Татарстаном. Об этом сообщает Минобороны.

По два были сбиты над территорией Рязанской и Орловской областей, шесть — над Калужской, 14 — над Брянской, по три — над Белгородской и Курской, отметили в ведомстве.

Около 5:50 Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту Казани, в 6:45 они также были введены в Нижнекамске. В Татарстане объявили опасность атаки дронов.

Губернаторы Брянской и Орловской областей отметили, что в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины пострадавших и разрушений не было.

В ночь на 19 января Минобороны сообщило о сбитии двух украинских беспилотников в небе над Брянской и Белгородской областями.