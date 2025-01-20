В Брянской и Калужской областях сообщили о сбитых дронах ВСУ
На территории Брянской области сбили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Александр Богомаз.
О четырех перехваченных украинских дронах глава области написал в 22:05 мск 19 января, еще о семи — около 22:12 мск.
Пострадавших и разрушений в результате атак нет, отметил губернатор.
В ночь на 20 января в Калужской области уничтожили два украинских беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Один из аппаратов сбили на окраине областного центра, второй — на территории Перемышльского района. В результате ударов никто не пострадал, отметил глава региона.
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