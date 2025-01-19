 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

За ночь над Россией уничтожили два украинских дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 19 января силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в небе над Брянской и Белгородской областями, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Ведомство регулярно сообщает о ликвидации украинских дронов над этими регионами.

Так, за прошлую ночь, военные сбили 18 беспилотников над Брянской областью, а над Белгородской — три. Всего в ночь на 18 января над росийскими регионами было сбито 46 дронов.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минобороны Брянская область Белгородская область БПЛА
Материалы по теме
Минобороны сообщило о перехвате восьми дронов над Крымом
Политика
Гладков сообщил об атаке на шесть сел Белгородской области
Политика
Богомаз сообщил об отражении ракетного удара по Брянской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
Умар Нурмагомедов сломал руку во время чемпионского боя UFCСпорт, 09:22
Пятый россиянин проведет чемпионский бой в UFCСпорт, 09:19
Гренландия заявила о планах продлить оборонное соглашение с США без ДанииПолитика, 09:08
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 09:07
Махачев стал лучшим бойцом UFC в истории легкого веса. Онлайн бояСпорт, 09:02
Махачев побил рекорд UFC по защитам чемпионского титула в легком весеСпорт, 09:01
Что вы знаете о территориях, которые Трамп хочет присоединить к США. ТестОбщество, 09:00
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Девальвация: что это и грозит ли она рублю в 2025 годуИнвестиции, 09:00
Израиль отложил начало перемирия с ХАМАС до получения списка заложниковПолитика, 08:56
Брат Нурмагомедова сенсационно проиграл в бою за титул чемпиона UFCСпорт, 08:31
В Киевской области снова сработала ПВОПолитика, 08:31
7 российских компаний выплатят дивиденды до конца января. Кто и сколькоИнвестиции, 08:30
За ночь над Россией уничтожили два украинских дронаПолитика, 08:27
США столкнулись с ростом цен на яйца на фоне птичьего гриппаОбщество, 08:21