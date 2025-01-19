За ночь над Россией уничтожили два украинских дрона

В ночь на 19 января силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в небе над Брянской и Белгородской областями, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Ведомство регулярно сообщает о ликвидации украинских дронов над этими регионами.

Так, за прошлую ночь, военные сбили 18 беспилотников над Брянской областью, а над Белгородской — три. Всего в ночь на 18 января над росийскими регионами было сбито 46 дронов.