За ночь над Россией уничтожили два украинских дрона
В ночь на 19 января силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в небе над Брянской и Белгородской областями, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Ведомство регулярно сообщает о ликвидации украинских дронов над этими регионами.
Так, за прошлую ночь, военные сбили 18 беспилотников над Брянской областью, а над Белгородской — три. Всего в ночь на 18 января над росийскими регионами было сбито 46 дронов.
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