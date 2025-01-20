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Покушения на Трампа ,  
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Друг Трампа посчитал возможной новую попытку убийства будущего президента

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Покушения на Трампа
Трамп пережил покушение в июле - его пытались застрелить, пуля задела ухо. Его друг и предприниматель Кийосаки заявил, что будущего президента, вероятно, снова попытаются убить
Роберт Кийосаки
Роберт Кийосаки (Фото: Nancy Kaszerman / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Вступающего в должность президента США Дональда Трампа могут вновь попытаться убить, об этом заявил его друг и предприниматель Роберт Кийосаки в интервью Forbes.

«Я сочувствую моему другу Дональду Трампу. Ему предстоит огромная работа, и вот почему его так быстро попытались вывести из игры. Они снова попытаются убить Трампа», — сказал он, не уточняя, кого имеет в виду под местоимением «они».

Среди тех, кто недоволен или не любит Трампа, он назвал профессоров, «академических типов», «умных ребят» и бюрократов, таких как ФБР и Налоговая служба США. По его словам, все эти люди хотят льгот.

Отвечая на вопрос о Трампе и России, Кийосаки выразил мнение, что будущий президент уже начал налаживать отношения между двумя странами, «но это невозможно сделать легко и быстро».

Инвестор также рассказал, что считает русских «одними из самых умных людей, но и одними из самых больших мошенников». Также он отметил, что уважает в русских «техническую подкованность».

Кийосаки — предприниматель и автор книги-бестселлера «Богатый папа, бедный папа» (было продано более 32 млн экземпляров), а также в соавторстве с Трампом — книг «Почему мы хотим, чтобы вы были богатыми: два мужчины, одно послание» и «Дар Мидаса».

Он родился на Гавайях в 1947 году, участвовал в войне во Вьетнаме, после чего занялся предпринимательством и написанием книг о бизнесе.

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Трамп пережил покушение в июле прошлого года на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик почти не пострадал, пуля задела его ухо. В ходе атаки погиб один зритель-мужчина, еще два человека пострадали. Предполагаемый стрелок — 20-летний Томас Мэттью Крукс — был ликвидирован.

Позднее сообщалось еще о нескольких инцидентах, которые могли стать покушениями на Трампа, но были предотвращены. Так, в октябре в Калифорнии недалеко от места проведения митинга Трампа задержали вооруженного человека на черном внедорожнике.

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Дональд Трамп покушение США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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