Друг Трампа посчитал возможной новую попытку убийства будущего президента
Вступающего в должность президента США Дональда Трампа могут вновь попытаться убить, об этом заявил его друг и предприниматель Роберт Кийосаки в интервью Forbes.
«Я сочувствую моему другу Дональду Трампу. Ему предстоит огромная работа, и вот почему его так быстро попытались вывести из игры. Они снова попытаются убить Трампа», — сказал он, не уточняя, кого имеет в виду под местоимением «они».
Среди тех, кто недоволен или не любит Трампа, он назвал профессоров, «академических типов», «умных ребят» и бюрократов, таких как ФБР и Налоговая служба США. По его словам, все эти люди хотят льгот.
Отвечая на вопрос о Трампе и России, Кийосаки выразил мнение, что будущий президент уже начал налаживать отношения между двумя странами, «но это невозможно сделать легко и быстро».
Инвестор также рассказал, что считает русских «одними из самых умных людей, но и одними из самых больших мошенников». Также он отметил, что уважает в русских «техническую подкованность».
Кийосаки — предприниматель и автор книги-бестселлера «Богатый папа, бедный папа» (было продано более 32 млн экземпляров), а также в соавторстве с Трампом — книг «Почему мы хотим, чтобы вы были богатыми: два мужчины, одно послание» и «Дар Мидаса».
Он родился на Гавайях в 1947 году, участвовал в войне во Вьетнаме, после чего занялся предпринимательством и написанием книг о бизнесе.
Трамп пережил покушение в июле прошлого года на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик почти не пострадал, пуля задела его ухо. В ходе атаки погиб один зритель-мужчина, еще два человека пострадали. Предполагаемый стрелок — 20-летний Томас Мэттью Крукс — был ликвидирован.
Позднее сообщалось еще о нескольких инцидентах, которые могли стать покушениями на Трампа, но были предотвращены. Так, в октябре в Калифорнии недалеко от места проведения митинга Трампа задержали вооруженного человека на черном внедорожнике.
Читайте РБК в Telegram.
Суд вынес приговор адвокатам Навального
Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера
Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов