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Военная операция на Украине ,  
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Байден рассказал о боязни покушения во время визита в Киев

Сюжет
Военная операция на Украине
Байден признался, что переживал о возможном покушении на него во время визита в Киев в феврале 2023 года. По его словам, в десятичасовой поездке рядом находились «лучшие люди»
Джо Байден (слева) и Владимир Зеленский
Джо Байден (слева) и Владимир Зеленский (Фото: Getty Images)

Президент США Джо Байден признался в интервью MSNBC, что беспокоился о возможном покушении на него во время визита в Киев в 2023 году.

Журналист попросил его рассказать, как было принято решение о поездке в зону боевых действий, на что он ответил: «Я беспокоился, что радикальные элементы на Украине, которые находились под контролем или сотрудничали с русскими, могут попробовать сделать это» (цитата по «РИА Новости»).

На этом фоне его сопровождали «лучшие люди» во время десятичасовой поездки, сказал Байден. Он также признался в отсутствии мыслей о том, что Россия попробует «свести счеты с американским лидером».

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Джо Байден и Владимир Зеленский
Необъявленный визит Байдена в Киев состоялся в феврале 2023 года. Там он провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Эта поездка на Украину стала первой за время его нахождения в должности президента США. Несколькими днями ранее он находился в Польше.

Politico писала, что помощники Байдена рассматривали возможность тайного пересечения им границы с Украиной, но такой сценарий «почти исключили» из-за рисков безопасности. The New York Times со ссылкой заместителя директора компании «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») по коммуникациям и клиентскому маркетингу Александра Шевченко сообщала о движении двух одинаковых поездов по разным маршрутам, чтобы никто не определил, какой из них «поезд-призрак». Украинский «Телеграф» писал о перекрытии нескольких улиц в Киеве утром 20 февраля.

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Россия Украина США Джо Байден покушение Дональд Трамп Владимир Зеленский Военная операция на Украине
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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