Байден рассказал о боязни покушения во время визита в Киев
Президент США Джо Байден признался в интервью MSNBC, что беспокоился о возможном покушении на него во время визита в Киев в 2023 году.
Журналист попросил его рассказать, как было принято решение о поездке в зону боевых действий, на что он ответил: «Я беспокоился, что радикальные элементы на Украине, которые находились под контролем или сотрудничали с русскими, могут попробовать сделать это» (цитата по «РИА Новости»).
На этом фоне его сопровождали «лучшие люди» во время десятичасовой поездки, сказал Байден. Он также признался в отсутствии мыслей о том, что Россия попробует «свести счеты с американским лидером».
состоялся в феврале 2023 года. Там он провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Эта поездка на Украину стала первой за время его нахождения в должности президента США. Несколькими днями ранее он находился в Польше.
Politico писала, что помощники Байдена рассматривали возможность тайного пересечения им границы с Украиной, но такой сценарий «почти исключили» из-за рисков безопасности. The New York Times со ссылкой заместителя директора компании «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») по коммуникациям и клиентскому маркетингу Александра Шевченко сообщала о движении двух одинаковых поездов по разным маршрутам, чтобы никто не определил, какой из них «поезд-призрак». Украинский «Телеграф» писал о перекрытии нескольких улиц в Киеве утром 20 февраля.
Читайте РБК в Telegram.
Суд вынес приговор адвокатам Навального
Умер Дэвид Линч. Самые известные работы работы режиссера
Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов