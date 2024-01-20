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Война санкций ,  
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Словакия отменила запрет на культурное сотрудничество с Россией

Словакия отменила запрет на культурное сотрудничество с Россией и Белоруссией
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине
В марте 2022 года в ответ на начало военных действий на Украине Минкультуры издало приказ, прекращающий научное, культурное и другое сотрудничество с Россией и Белоруссией. Однако новый министр отменила его
Братислава, Словакия
Братислава, Словакия (Фото: Marijan Murat / dpa / Global Look Press)

Новый министр культуры Словакии Мартина Шимковичова сняла запрет на культурное сотрудничество с Россией и Белоруссией, пишет газета Pravda.

В марте 2022 года в ответ на начало военных действий на Украине Минкультуры под руководством Натальи Милановой издало приказ, прекращающий научное, культурное и другое сотрудничество с Россией и Белоруссией. «Всем организациям, подведомственным министерству, и их сотрудникам предписывается до дальнейшего уведомления отменить любое участие в культурных, научных или других отечественных или зарубежных мероприятиях, организованных или поддерживаемых Россией или Белоруссией», — следовало из документа. Распоряжение не касалось сотрудничества с теми, кто работает в Словакии и не имеет связей с Москвой и Минском и финансовой поддержки от них, а также не поддерживает действия России на Украине. Зарубежные поездки также были отменены, за исключением гуманитарных целей.

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Однако новый министр отменила приказ с 15 января этого года. «В мире десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, деятели культуры не должны за это платить», — сказала Шимковичова изданию.

Глава комитета Национального совета (парламент) Словакии по культуре и СМИ Роман Михелко связал приказ экс-министра с идеологией. «Я против любой цензуры в культуре», — сказал он. «Наказываются невиновные, что плохо, идеология не должна вмешиваться в культуру. Творцы русской культуры не должны подвергаться дискриминации или остракизму из-за властей», — отметил Михелко.

Минкультуры никогда не препятствовало выступлениям российских артистов, которые открыто выступили против военных действий на Украине, подчеркнула в свою очередь Миланова.

Шимковичова стала министром в октябре прошлого года, после того как правительство возглавил лидер победившей на парламентских выборах партии «Направление — социальная демократия» (Smer) Роберт Фицо. Он выступает против помощи Украине, ее вступления в ЕС и НАТО.

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