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Военная операция на Украине ,  
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На Камчатке осудили 10 военных за отказ ехать на Украину и самоволку

На Камчатке осудили 10 военных за отказ ехать на Украину и уклонение от службы
Сюжет
Военная операция на Украине
Трое контрактников, приговорены к условным срокам за неявку в воинскую часть, а один — к реальному сроку. Еще шестеро были осуждены за отказ ехать в зону военных действий на Украине во время мобилизации
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

35 гарнизонный военный суд осудил десять военнослужащих за отказ от участия в военных действиях на Украине и уклонение от службы во время мобилизации. Сообщения обо всех приговорах суд опубликовал 19 января.

Среди осужденных — четверо контрактников. Так, 22 декабря 2023 года суд приговорил Г., служащего по контракту, к двум годам условно по ч. 2.1 ст. 337 УК (самовольное оставление места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу военнослужащего в период мобилизации). Военнослужащий воинской части, дислоцирующейся в Камчатском крае, «с целью временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы», без уважительной причины не явился на службу. Позже Г. пришел в один из местных военкоматов и сообщил о неявке.

Второй контрактник — С. из одной из воинских частей, дислоцированных на территории Петропавловска-Камчатского, — был осужден на три года и семь месяцев условно, третий, Л., получил два года шесть месяцев условно.

Четвертый, Н., был приговорен к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима.

Все четверо военнослужащих признали свою вину и пожелали продолжить службу и отправиться в зону боевых действий.

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Фото:Новочеркасский гарнизонный военный суд

Еще шестеро военнослужащих были осуждены более чем на два года колонии-поселения каждый — они во время мобилизации отказались участвовать в боевых действиях и ехать в зону военной операции.

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Так, в одной из воинских частей, дислоцирующихся на территории Петропавловска-Камчатского, военнослужащий А. «без уважительных причин под надуманным предлогом отказался от участия в боевых действиях, что выразилось в отказе убыть в район проведения Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции после дополнительной подготовки, как ему было предписано приказом командира от воинской части». Военнослужащий объяснил свой отказ неудовлетворительным состоянием здоровья и не признал свою вину. Суд приговорил его к двум годам и трем месяцам колонии-поселения.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд дал военнослужащему шесть лет колонии за то, что он, «желая отдохнуть от службы», без уважительной причины покинул пункт временного размещения своего подразделения в ДНР. До этого этим же судом был приговорен к двум годам и девяти месяцам лишения свободы военнослужащий, отказавшийся выполнять приказ командира об отправке в зону военных действий на Украине.

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Теги
Елена Чернышова
Камчатка военнослужащие суд мобилизация
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