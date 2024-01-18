На Сахалине военного приговорили к шести годам за «отдых от службы» в ДНР

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военного к шести годам колонии за самовольное оставление части, сообщает пресс-служба суда.

Следствие установило, что 19 марта 2023 года военный, «желая отдохнуть от службы», без уважительной причины ушел из пункта временного размещения своего подразделения в ДНР. После этого он «праздно проводил время» на территории региона, а затем уехал домой в Краснодарский край. Там он продолжил отдыхать и «помогал матери по хозяйству». 13 сентября он приехал в Южно-Сахалинск и явился в часть.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК России («Самовольное оставление части или места службы в период мобилизации»). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

«Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — постановил судья.

Помимо этого военного лишили звания младшего сержанта.

В начале ноября 2023 года тот же суд приговорил военного к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы за отказ ехать в зону военной операции на Украине. В апреле того же года он отказался поехать в командировку, обосновав это состоянием здоровья и семейными обстоятельствами.

Суд отверг эти доводы и признал в качестве отягчающего обстоятельства неисполнение приказа в период мобилизации.