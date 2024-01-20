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Военная операция на Украине ,  
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Суд впервые оправдал обвиняемого в убийстве сослуживца участника операции

«Ъ»: суд впервые оправдал обвиняемого в убийстве сослуживца участника операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Летом 2022-го в ЛНР был застрелен рядовой Шахбанов. В убийстве обвинили его сослуживца Такаева на основе показаний местных девушек, которые не совпадали с данными других свидетелей. Присяжные оправдали военного

В Новочеркасском гарнизонном военном суде вынесен оправдательный приговор в отношении контрактника из Чечни Зайнди Такаева, которого обвиняли в убийстве дагестанца Магомеда Шахбанова в зоне военной операции, пишет «Коммерсантъ». Информация о приговоре также содержится в карточке суда. Газета отмечает, что это первый случай оправдания участника спецоперации, подозреваемого в убийстве.

По ч. 1 ст. 105 УК Такаеву грозило до 15 лет лишения свободы.

«Ъ» пишет, что убийство произошло вечером 6 июня 2022-го в Первомайске (ЛНР). Такаев и Шахбанов отдыхали в одной компании в одном из дворов многоэтажки. Вместе с ними были контрактники Вагиф Мирзоев, Магомед Дибиров и две местные девушки Анастасия и София. Все они сидели в беседке. После ухода Мирзоева и Дибирова Такаев отошел в туалет, оставив в беседке свой автомат. По оставшимся в беседке девушкам и Шахбанову был открыт огонь, рядовой получил пулю в голову.

По словам Такаева, он понял, что стрельба велась из кустов во дворе, схватил свой автомат и открыл ответный огонь по ним. Нападавших он не видел, но смог отразить атаку, после чего вызвал на место происшествия врачей и военную полицию.

Она и задержала его, основываясь на другой версии событий того вечера, которую изложили Анастасия и София. По их словам, Мирзоев оставил Такаеву свой пистолет, и из него последний и убил Шахбанова выстрелом в голову со спины.

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Мирзоев и Дибиров рассказали, что между погибшим и подозреваемым не было поводов для вражды, 20-летний Шахбанов с уважением относится к 41-летнему Такаеву. Последний указал, что мог бы убить сослуживца в бою, но не сделал этого.

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Оправдательный вердикт в отношении Такаева вынесли шестеро присяжных. Его освободили из-под стражи, суд признал за ним право на реабилитацию.

С решением судьи не согласились представители погибшего Шахбанова и прокуратуры Южного военного округа (ЮВО), подана жалоба в высшую инстанцию — Южный окружной военный суд — в связи с допущенными процессуальными нарушениями в гарнизонном суде, давлением на присяжных.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Новочеркасск убийство Военная операция на Украине
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