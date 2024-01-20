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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Красный полумесяц обвинил Израиль в атаке на больницу в секторе Газа

Красный полумесяц обвинил Израиль в атаке дронов на больницу в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израильские дроны обстреляли больницу на юге Газа, ранены несколько палестинцев, сообщил Красный полумесяц. Израиль начал расследование. Власти обвиняют ХАМАС в использовании больниц в качестве прикрытия
Фото: Ahmed Zakot / Reuters
Фото: Ahmed Zakot / Reuters

Палестинский Красный полумесяц обвинил Израиль в обстреле больницы Аль-Амаль в Хан-Юнисе, втором по величине городе сектора Газа, передает Reuters. Израильские военные сообщили о проверке этих сведений.

По данным гуманитарной организации, беженцы получили ранения из-за «интенсивного обстрела израильскими беспилотниками», который также ударил по базе Красного полумесяца. Накануне Красный полумесяц сообщал об интенсивном артиллерийском обстреле окрестностей больницы.

Израильские танки приблизились к крупнейшей больнице, продолжающей функционировать в Хан-Юнисе — «Насер». Местные жители сообщали о звуках взрывов с запада и интенсивных перестрелках на юге.

Около 85% жителей эксклава после начала войны между Израилем и движением ХАМАС бежали на юг, всего в секторе проживают примерно 2,3 млн человек. По данным палестинского Минздрава, контролируемого боевиками, за время боев погибли 24,7 тыс. палестинцев, 62 тыс. получили ранения.

Израильские военные сообщают о проведенном рейде в Хан-Юнисе, во время которого обнаружили шесть ракетных установок, часть из которых были готовы к ведению огня. Там же были найдены бомбы и шахта в подземный тоннель. Два вооруженных боевика ХАМАС были убиты.

По версии Израиля, боевики используют больницы вместе с другими объектами гражданской инфраструктуры в качестве прикрытия. ЦАХАЛ опубликовала видеозаписи из детской больницы Аль-Рантиси на севере сектора Газа, на которых показано оружие и комната, предположительно, использовавшаяся для содержания заложников. Премьер Биньямин Нетаньяху не раз обвинял боевиков в использовании гражданских в качестве «живого щита» и создании помех для их эвакуации. Выводы израильской разведки подтверждали их американские коллеги.

ХАМАС отвергает обвинения.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль сектор Газа Больница обстрел
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