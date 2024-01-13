Минобороны завило об ударе по производителям снарядов и дронов на Украине
Минобороны: нанесен групповой удар по производству снарядов и дронов на Украине
Самолет-истребитель, укомплектованный гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
Российские силы утром 13 января нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны.
«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм, порох и беспилотные летательные аппараты», — сказано в сообщении.
Все объекты поражены, добавили в военном ведомстве.
В Минобороны также рассказали, что:
- на купянском направлении были отражены три атаки ВСУ у Синьковки Харьковской области, украинская сторона потеряла до 35 военных, танк и другую технику.
- На краснолиманском направлении были отражены три атаки в районе Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли свыше 280 военных.
- на донецком направлении в районе Клещеевки, Курдюмовки, Георгиевки в ДНР потери украинской армии составили до 320 человек убитыми и ранеными, четыре танка и т. д.
- На южно-донецком направлении в районе Новодонецкого и Новомихайловки в ДНР Украина потеряла более 110 военных.
- на запорожском направлении потери ВСУ доставили до 50 человек, на херсонском — до 40.
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