Минобороны: нанесен групповой удар по производству снарядов и дронов на Украине

Минобороны завило об ударе по производителям снарядов и дронов на Украине

Самолет-истребитель, укомплектованный гиперзвуковой ракетой «Кинжал» (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Российские силы утром 13 января нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм, порох и беспилотные летательные аппараты», — сказано в сообщении.

Все объекты поражены, добавили в военном ведомстве.

В Минобороны также рассказали, что:

на купянском направлении были отражены три атаки ВСУ у Синьковки Харьковской области, украинская сторона потеряла до 35 военных, танк и другую технику.

На краснолиманском направлении были отражены три атаки в районе Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли свыше 280 военных.

на донецком направлении в районе Клещеевки, Курдюмовки, Георгиевки в ДНР потери украинской армии составили до 320 человек убитыми и ранеными, четыре танка и т. д.

На южно-донецком направлении в районе Новодонецкого и Новомихайловки в ДНР Украина потеряла более 110 военных.

на запорожском направлении потери ВСУ доставили до 50 человек, на херсонском — до 40.

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