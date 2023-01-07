В Госдепе назвали целью нового посла США в России возобновить выдачу виз

Новый посол США в России Трейси будет взаимодействовать с российским правительством, чтобы улучшить кадровое обеспечение американского посольства, отметили в Госдепе

Новый посол США в России Линн Трейси (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Новый посол США в России Линн Трейси ставит перед собой цель увеличить численность сотрудников посольства и, потенциально, возобновить выдачу виз. Об этом заявил спикер Госдепа США Нед Прайс. Трансляция брифинга велась в Twitter.

«Она сосредоточит свое внимание на руководстве посольства, поддержании двусторонних отношений в период чрезвычайно высокого напряжения и работе с российскими властями, чтобы улучшить кадровое обеспечение американского посольства», — сказал он.

По словам Прайса, это необходимо для возобновления базовых функций посольства, в том числе, выдачи виз.

По словам спикера Госдепа, неспособность США предоставлять визовые услуги в России «обусловлена действиями российского правительства». Он напомнил, что в апреле 2021 года власти России запретило принимать на работу в посольство россиян и граждан третьих стран.

«Одно лишь это решение означало, что нам пришлось уволить более 180 сотрудников. Многие из этих сотрудников ранее работали в нашем консульском отделе, в котором оформляют визы», — объяснил Прайс.

Он счел, что эффективная работа посольств России и США, включая возможность оказывать визовые услуги, «в интересах обеих стран».

В сентябре прошлого года американский президент Джо Байден выдвинул кандидатуру Трейси на пост посла США в России, Москва дала согласие. В конце декабря 2022 года американский конгресс одобрил ее назначение.

Линн Трейси стала первой женщиной-послом США в России за всю историю двусторонних отношений.

С 2014 по 2017 год она работала в американском посольстве в Москве заместителем посла. После возвращения в США она стала главным советником по делам России в Бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии. С 2019 года возглавляла американское посольство в Армении.