Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 7 января
EUR ЦБ: 75,66 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Курс доллара на 7 января
USD ЦБ: 70,34 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
В Госдепе назвали целью нового посла США в России возобновить выдачу виз Политика, 03:50
Развожаев сообщил о сбитом беспилотнике над Севастополем Политика, 03:36
Посольство Венесуэлы в США объявило о прекращении работы Политика, 03:24
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 02:35
В Турции заявили о переговорах с Россией по отсрочке оплаты газа Экономика, 02:34
CNN узнал, что глава McDonald's предупредил сотрудников о сокращениях Бизнес, 02:19
Байден оговорился и «перенес» дату штурма Капитолия Политика, 01:54
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Германия в 2022 году предоставила помощь Украине на сумму более €12 млрд Политика, 01:03
Арктический «маршрут силы»: как работает Северный морской путь РБК и Газпром нефть, 00:49
Путин прибыл в Благовещенский собор Московского Кремля на Рождество Политика, 00:39
США впервые отправят Украине зенитные ракеты Sea Sparrow Политика, 00:22
Патриарх Кирилл призвал молиться о прихожанах и клириках УПЦ Общество, 00:21
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 06 янв, 23:47
В Белом доме заявили об отсутствии перспектив прекращения огня на Украине Политика, 06 янв, 23:41
Политика ,  
0 

В Госдепе назвали целью нового посла США в России возобновить выдачу виз

Госдеп: новый посол США в России будет добиваться возобновления выдачи виз
Новый посол США в России Трейси будет взаимодействовать с российским правительством, чтобы улучшить кадровое обеспечение американского посольства, отметили в Госдепе
Новый посол США в России Линн Трейси
Новый посол США в России Линн Трейси (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Новый посол США в России Линн Трейси ставит перед собой цель увеличить численность сотрудников посольства и, потенциально, возобновить выдачу виз. Об этом заявил спикер Госдепа США Нед Прайс. Трансляция брифинга велась в Twitter.

«Она сосредоточит свое внимание на руководстве посольства, поддержании двусторонних отношений в период чрезвычайно высокого напряжения и работе с российскими властями, чтобы улучшить кадровое обеспечение американского посольства», — сказал он.

По словам Прайса, это необходимо для возобновления базовых функций посольства, в том числе, выдачи виз.

По словам спикера Госдепа, неспособность США предоставлять визовые услуги в России «обусловлена действиями российского правительства». Он напомнил, что в апреле 2021 года власти России запретило принимать на работу в посольство россиян и граждан третьих стран.

«Одно лишь это решение означало, что нам пришлось уволить более 180 сотрудников. Многие из этих сотрудников ранее работали в нашем консульском отделе, в котором оформляют визы», — объяснил Прайс.

Он счел, что эффективная работа посольств России и США, включая возможность оказывать визовые услуги, «в интересах обеих стран».

Читайте на РБК Pro
Какие российские компании растут быстрее всех. Рейтинг РБК
Третья мировая и Польша-сверхдержава: что ждет мир в XXI веке
Худший за полтора десятилетия год ушел. Что будет с экономиками в 2023-м
Почему Джордж Сорос и Билл Гейтс инвестируют в термоядерный синтез

В сентябре прошлого года американский президент Джо Байден выдвинул кандидатуру Трейси на пост посла США в России, Москва дала согласие. В конце декабря 2022 года американский конгресс одобрил ее назначение.

Линн Трейси стала первой женщиной-послом США в России за всю историю двусторонних отношений.

С 2014 по 2017 год она работала в американском посольстве в Москве заместителем посла. После возвращения в США она стала главным советником по делам России в Бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии. С 2019 года возглавляла американское посольство в Армении.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Госдепартамент США Посольство США Россия американские визы
Материалы по теме
Посольство США опубликовало обращение к россиянам
Политика
В Госдепе заявили, что посол США в Москве начнет работу в ближайшие дни
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter