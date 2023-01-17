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Пресс-служба Пригожина сообщила о гибели бойца французского легиона в ДНР

Пресс-служба Пригожина сообщила «коллегам из французского легиона» о гибели их бойца в ДНР
Фото: пресс-служба Пригожина
Фото: пресс-служба Пригожина

Боец французского Иностранного легиона Евгений Кулик погиб на территории ДНР. Об этом сообщила пресс-служба основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в телеграм-канале.

«Коллеги из французского Иностранного легиона обратились к нам с просьбой найти Евгения Кулика. Мы с сожалением сообщаем, что боец французского Иностранного легиона найден погибшим на территории ДНР», — говорится в сообщении. Ответом на это сообщение было прикреплено изображение с документами Кулика.

Французский Иностранный легион — войсковое соединение, входящее в состав сухопутных войск Франции, в которое входят преимущественно иностранцы. Он был основан в 1831 году и действует до сих пор. Для вступления в легион требуется сменить имя (впоследствии личность можно восстановить), также необязательно проходить службу в армии — как говорится на сайте соединения, «легион научит вас стать солдатом и гражданином». После трех лет службы легионер может подать документ на получение гражданства Франции.

В марте Le Monde сообщала о задержании четырнадцати легионеров в Париже, собиравшихся автобусом отправиться на Украину через границу с Польшей. Поскольку они служили во французской армии по контракту, их посчитали дезертирами (как уточнила газета, некоторые из них находились в отпуске и могли свободно передвигаться). Всего около 700 украинцев служат во французском Иностранном легионе, указало издание.

Теги
ЧВК Вагнера легион Франция Украина
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