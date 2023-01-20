Суд признал геноцидом массовые убийства на Ставрополье в годы ВОВ

На Ставрополье эвакуировали мирных жителей из блокадного Ленинграда и других районов страны, после прихода немецких войск многие из них были расстреляны. До решения суда невозможны особые мемориальные мероприятия, пояснил прокурор

Ставропольский край, жители села Заветное у памятника своим землякам (Фото: Константин Тарусов / ТАСС)

Ставропольский краевой суд признал военным преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народов СССР действия немецкой армии во время оккупации в годы Второй мировой войны, удовлетворив требования прокурора, передают «Вести Ставрополье».

Во время заседаний суд рассматривал материалы, рассекреченные ставропольским управлением ФСБ. После начала войны с нацистской Германией советские власти к январю 1942 года эвакуировали в Ставропольский край около 170 тыс. человек, позднее туда направили беженцев из блокадного Ленинграда. Территория региона была оккупирована с августа 1942 по январь 1943 года, за этот период погибли более 28 тыс. мирных жителей и 274 военнопленных путем массовых расстрелов, отравления и погребений заживо.

Из материалов суда стало известно, что помощник прокурора края Клавдия Абрамова во время оккупации отказалась от сотрудничества, из-за чего расстреляли ее детей, а после и саму Абрамову. Кроме того, 12 августа 1942 года немецкие оккупанты расстреляли близ ставропольского аэродрома 3,5 тыс. горожан-евреев.

Суд начал рассматривать просьбу прокуратуры в декабре. Тогда ставропольский прокурор Юрий Немкин пояснил, что без признания тех событий геноцидом в полной мере невозможны особый порядок захоронения погибших, создание, сохранение и благоустройство мест их погребения, установка мемориальных сооружений и объектов, занесение имен в книги памяти и списки личного состава воинских частей.

В октябре 2020 года петербургский суд признал геноцидом блокаду Ленинграда, из-за которой погибли более 1 млн человек, а ущерб, причиненный жителям и городу, составил более 35 трлн руб. по курсу на момент вынесения решения.

Тогда же аналогичное решение вынес суд в Новгородской области по отношению к действиям немецкой армии в годы оккупации региона. Массовые убийства были совершены в деревне Жестяная Горка Батецкого района (до 1944 года относился к Ленинградской области, затем переведен в состав Новгородской). В 1942–1943 годах там были убиты не менее 2,6 тыс. человек.