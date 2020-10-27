Суд признал геноцидом расстрелы людей фашистами в Новгородской области

Раскопки в районе деревни Жестяная Горка (Фото: СК РФ)

Солецкий районный суд Новгородской области признал, что в 1942-1943 годах войска гитлеровской Германии совершили геноцид советских граждан, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генеральной прокуратуры.

Массовые убийства были совершены в деревне Жестяная Горка Батецкого района (до 1944 года этот район относился к Ленинградской области, затем был переведен в состав Новгородской). Систематическим расстрелам со стороны немецких войск подвергали как мирные граждане, так и плененные военнослужащие Красной Армии, говорится в сообщении прокуратуры.

В 1942-1943 годах там были убиты не менее 2,6 тыс. человек.

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