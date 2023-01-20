Назарбаеву сделали операцию на сердце

82-летнему Назарбаеву провели операцию в Астане, она прошла в кардиохирургическом центре, образованном по его поручению. Ранее в Казахстане приняли новую Конституцию, лишающую его многих привилегий и статуса лидера нации

Нурсултан Назарбаев (Фото: РИА Новости)

Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву провели операцию на сердце, угрозы для жизни нет. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай в Twitter.

«Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре», — говорится в сообщении.

Этот центр находится в Астане, он начал работу в 2011 году, его образовали по поручению Назарбаева. На сайте утверждается, что он является ведущим кардиохирургическим центром в Центральной Азии.

Назарбаеву 82 года.

Назарбаев был президентом Казахстана до марта 2019 года, он добровольно ушел в отставку после 30 лет правления. Отказавшись от президентской должности, он при этом сохранил влияние на политику республики, оставшись обладателем статуса первого президента и елбасы (лидера нации). Действующие власти Казахстана, согласно законам, были обязаны согласовывать с Назарбаевым ключевые направления внешней и внутренней политики, а в 2018 году за ним закрепили право пожизненно возглавлять Совет безопасности страны.

В начале прошлого года в Казахстане прошли массовые протесты, участники которых скандировали антиназарбаевские лозунги и демонтировали памятники в честь елбасы. Затем в республике разработали новую Конституцию, ее положения вступили в силу в июне. Она предусматривает лишение Назарбаева привилегий. В середине января этого года Конституционный суд утвердил лишение его статуса елбасы.