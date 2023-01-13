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Министр рассказал, чего лишится семья Назарбаева из-за закона о елбасы

Минюст Казахстана: семья Назарбаева утратит неприкосновенность из-за отмены статуса елбасы
Отмена закона о статусе лидера нации лишит семью Назарбаева привилегий и личной неприкосновенности, сообщил глава Минюста Казахстана. Неприкосновенность самого экс-президента, его чести и достоинства гарантирована другим законом
Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

После отмены закона о первом президенте Казахстана Нурсултан Назарбаев сохранит личную неприкосновенность, собственно статус первого президента, однако его семья потеряет все привилегии. Об этом заявил министр юстиции республики Азамат Ескараев, передает Nur.kz.

«Сохраняются все гарантии для экс-президента. Членов семьи это не касается, только его», — сказал Ескараев. Он напомнил, что закон о статусе елбасы предусматривал гарантии неприкосновенности для имущества и банковских счетов членов семьи бывшего президента страны.«Эти гарантии в случае принятия закона будут утрачены», — сказал Ескараев.

Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это, что, после того как закон вступит в силу, можно будет арестовывать счета родственников Назарбаева, глава Минюста ответил: «Соответствующие выводы можете делать».

Ескараеву также задали вопрос, можно ли будет вернуть в государственную собственность незаконно оформленное госимущество. «Если правоохранительные органы рассмотрят и признают таковым, то должны принять законные меры», — ответил глава Минюста.

Закон о статусе елбасы (лидера нации) был принят в 2000 году, зафиксировал привилегии, которые должны оставаться у первого президента страны Нурсултана Назарбаева после его ухода с поста.

В ст. 3 этого закона говорится, что неприкосновенность елбасы, его чести и достоинства, которая и так предусмотрена для всех бывших президентов Казахстана отдельным законом, распространяется на имущество и банковские счета и документы совместно проживающих с ним членов семьи, а также на имущество учреждаемых елбасы юридических лиц, в том числе на Фонд первого президента.

Закон также предусматривал пожизненное ежемесячное пособие членам семьи в размере десяти минимальных пенсий после смерти Назарбаева, бесплатный автотранспорт и охрану за счет бюджета, бесплатное пожизненное медицинское и санаторное обслуживание.

Закон о президенте Казахстана, который в целом регулирует права и обязанности всех бывших президентов страны, содержит статью, где говорится, что экс-президент Республики Казахстан, его честь и достоинство неприкосновенны.

Закон также определяет размер пенсии для бывшего президента, закрепляет за ним квартиру и государственную дачу с необходимым обслуживанием, личную охрану, персональный автомобиль с водителями, бесплатные проезд по стране, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение. Для членов семьи экс-президента таких гарантий не предусмотрено.

Парламент Казахстана на заседании 13 января признал этот закон утратившим силу, поддержав ранее принятое решение Конституционного суда.

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Суд постановил, что после референдума, который прошел в стране летом, в Конституции страны отсутствуют правовые основания для сохранения закона о первом президенте.

Теперь документ должен подписать действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Казахстан Нурсултан Назарбаев елбасы
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