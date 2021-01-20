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WSJ узнала о планах Трампа создать собственную партию

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Действующий президент США Дональд Трамп, срок полномочий которого закончится 20 января, обсуждал со своими соратниками возможность создания новой политической партии. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal.

Трамп хотел бы назвать объединение Патриотической партией, сообщили собеседники издания.

По его информации, в последние дни у президента США появились разногласия с его нынешними однопартийцами, в частности с лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом. Накануне тот обвинил Трампа в провоцировании беспорядков в Вашингтоне 6 января.

Белый дом отказался от комментариев WSJ.

Трамп в последнем обращении назвал причину гордиться собой
Политика
Дональд Трамп

Материал дополняется.

Автор
Виктория Полякова
Дональд Трамп партия выборы президента США
РБК
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