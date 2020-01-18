Как предлагаемые поправки в Конституцию повлияют на судебную систему

По его мнению, в дальнейшем такой порядок можно применить не только к законопроектам, но и к проектам других нормативно-правовых актов. «Предложение делается исходя из сложившейся практики. Этого явно сегодня не хватает», — заключил президент.

К чему приведет отстранение судей через парламент

В последние годы в российское публичное поле не попадали скандалы, связанные с судьями Верховного или Конституционного судов. «Независимость судей не должна быть абсолютной. Потому что тогда возникает некая каста неприкасаемых, которые могут выносить любые решения, в том числе противозаконные. Нужен определенный противовес. Таким противовесом как раз и предложено быть Совету Федерации. С моей точки зрения, очень удачно выбран орган, который может выступить инициатором отстранения от должности федеральных судей, судей Верховного и Конституционного суда. Мне кажется, найден оптимальный баланс», — сказал РБК ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина Виктор Блажеев, который входит в сформированную президентским указом рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию.

Он напомнил, что сейчас федеральные судьи назначаются указом президента, а судьи высших судов — верхней палатой Федерального собрания, «и здесь не возникает вопроса о независимости». «Система не должна быть сама в себе. Она должна ощущать, что нужен внешний контроль со стороны других органов», — подытожил Блажеев.

Однако его точку зрения разделяют не все эксперты. Президентское предложение «направлено на усиление бюрократии со Старой площади», считает федеральный судья в отставке Сергей Пашин. «Не лично президент будет все это решать, а его чиновники. Когда судей назначают, эти чиновники имеют очень важный голос. А сейчас они смогут еще и терроризировать судей Верховного и Конституционного суда, поскольку представления о чести и достоинстве у бюрократии одно, а у справедливого правосудия — совсем другое», — сказал Пашин.

По его мнению, выдвинутая идея «идет вразрез с представлениями о независимости судебной власти, да и европейской практикой, где этими вопросами занимаются в той или иной степени сами судьи или по крайней мере органы юстиции, и делается это судоподобным порядком, когда судье предъявляется обвинение».

Само понятие «проступка, порочащего честь и достоинство» судьи, «весьма растяжимое», поскольку дисциплинарного кодекса у российских судей нет, напомнил Пашин. «Поведение судей регулируется, во-первых, законом «О статусе судей», а во-вторых, постановлением пленума Верховного суда о дисциплинарной практике. Там даны достаточно витиеватые определения, но тем не менее устоявшаяся практика существует. Сейчас эта практика может быть существенно изменена в соответствии с тем, что будет угодно начальству», — сказал Пашин.

Предложенная новелла носит спорный характер, считает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper, бывший сенатор Константин Добрынин. Если президент и законодательные органы получат право отстранять судей Конституционного и Верховного судов, то «мы можем потерять независимость судебной власти и получить подчинение судебной власти главе государства», уверен он.

С критикой предложений Путина выступил и глава Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко. «Есть опасения, что эта новелла может негативно повлиять на независимость судей», — заявил он «РИА Новости», комментируя возможность отстранения судей через парламент.

Как на функционировании КС скажется рецензирование законопроектов

Проверка законопроектов увеличит объем работы Конституционного суда, но ей будет подвергаться далеко не каждый законопроект, полагает Блажеев. «Речь идет, наверное, о наиболее общественно значимых и важных. С моей точки зрения, расширение полномочий КС выглядит вполне разумным. Например, в Германии Конституционный суд может рассматривать даже конкретные дела, если речь идет о нарушении основных конституционных прав гражданина», — говорит ректор МГЮА. Он полагает, что проверке КС могут подлежать также законы, которые будут приниматься субъектами Российской Федерации, поскольку в них «тоже могут быть определенные угрозы, ведь у нас не во всех субъектах есть уставные и конституционные суды».

Предложение подвергать законопроекты проверке КС не повышает авторитет этой инстанции, а наоборот, умаляет его, убежден, в свою очередь, Пашин. «Для законопроектов есть органы поскромнее: это Министерство юстиции, государственно-правовое управление президента. С какой стати Конституционный суд должен разбираться в законопроектах? Есть старый принцип римского права: претор пустяками не занимается. Конституционный суд не должен быть филиалом канцелярии», — полагает Пашин.

По его словам, идея наделить КС подобными полномочиями обсуждалась во время работы над законом «О Конституционном суде», принятом в 1994 году, и от нее решили отказаться. Причина в том, что дополнительные полномочия КС поставили бы его в двусмысленную ситуацию, поскольку основная задача суда — анализ на соответствие Конституции действующих законов. «В случае если КС одобрит законопроект, как он сможет потом пересматривать конституционность закона, принятого на основании этого законопроекта? КС окажется в неловком положении. Это примерно как обязать Арбитражный суд участвовать в сделке, чтобы подтверждать ее законность. А потом что же делать, если одна из сторон оспорит сделку?» — объяснил судья в отставке.

«Я не вижу здесь усиления роли КС. В этом есть странное вторжение судебной власти в полномочия власти законодательной и в законодательную процедуру», — полагает адвокат Добрынин.

Пилипенко, говоря о проверке законопроектов со стороны КС, заявил: «Мы видим вторжение судебной власти в сферу компетенции Федерального собрания».