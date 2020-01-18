Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 61,53 (-0,04) Quote, 17 янв, 13:29
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 68,54 (-0,12) Quote, 17 янв, 13:29
Платини сравнил ФИФА с мафией Спорт, 11:43 Гончарук отреагировал на отказ Зеленского поддержать его отставку Политика, 11:21 СК назвал возможную причину возгорания двигателя самолета в Новосибирске Общество, 11:10 Как предлагаемые поправки в Конституцию повлияют на судебную систему Общество, 11:00 Закрытый клуб Reef Residence: частный пляж и дендропарк РБК и Reef Residence, 11:00 В США объявили гонорар Макгрегора за бой против Серроне Спорт, 10:57 В Индии назвали условие реализации проекта Hyperloop Общество, 10:55 В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году Общество, 10:23 В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Московском регионе Общество, 10:16 Сбербанк определился со сроком ребрендинга своей экосистемы Финансы, 10:00 Длинная и короткая позиции. Как заработать на росте и падении рынка Quote, 10:00 Беспилотник ВВС США провел разведку у границ Крыма Общество, 09:58 Врачи назвали противопоказания для крещенских купаний Общество, 09:31 Четыре человека погибли при стрельбе в США Общество, 09:23
Общество ,  
0 

Как предлагаемые поправки в Конституцию повлияют на судебную систему

Эксперты опасаются, что судебная власть станет придатком бюрократической машины
Владимир Путин предложил изменить полномочия и механизм смены членов Конституционного и Верховного судов. Эти меры могут привести к ослаблению авторитета судебной власти, полагает ряд опрошенных РБК экспертов
Фото: Евгений Биятов / POOL / ТАСС

Что предложил глава государства

Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 15 января заявил, что в Конституции необходимо закрепить возможность Совета Федерации по представлению президента отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов «в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом, свидетельствующих о невозможности сохранения лицом статуса судьи».

«Безусловным должен быть не только профессионализм судей, но и доверие к ним. Справедливость и моральное право принимать решения, затрагивающие судьбы людей, всегда в России имели первостепенное значение», — пояснил глава государства свою инициативу.

По действующему закону инициировать прекращение полномочий судьи Конституционного суда может только этот суд. Основаниями для этого могут быть в том числе проступок, порочащий честь и достоинство, продолжение «занятий, не совместимых с должностью», после предупреждения или неучастие в заседаниях более двух раз подряд без уважительных причин. В этих случаях КС после голосования и при условии, что за отстранение коллеги выступают не менее двух третей судей, вносит соответствующее представление в Совет Федерации.

Прекратить полномочия судьи Верховного суда можно из-за дисциплинарного проступка, занятия, несовместимого с судейским статусом, получения иностранного гражданства, наличия иностранных счетов, обвинительного приговора. Решение принимает Высшая квалификационная коллегия судей.

Президент также предложил закрепить для Конституционного суда возможность по запросу президента проверять на соответствие Конституции законопроекты, принятые парламентом, до их подписания. «Усилить роль» суда таким образом нужно «для повышения качества отечественного законодательства», полагает Путин.

По его мнению, в дальнейшем такой порядок можно применить не только к законопроектам, но и к проектам других нормативно-правовых актов. «Предложение делается исходя из сложившейся практики. Этого явно сегодня не хватает», — заключил президент.

К чему приведет отстранение судей через парламент

В последние годы в российское публичное поле не попадали скандалы, связанные с судьями Верховного или Конституционного судов. «Независимость судей не должна быть абсолютной. Потому что тогда возникает некая каста неприкасаемых, которые могут выносить любые решения, в том числе противозаконные. Нужен определенный противовес. Таким противовесом как раз и предложено быть Совету Федерации. С моей точки зрения, очень удачно выбран орган, который может выступить инициатором отстранения от должности федеральных судей, судей Верховного и Конституционного суда. Мне кажется, найден оптимальный баланс», — сказал РБК ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина Виктор Блажеев, который входит в сформированную президентским указом рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию.

Он напомнил, что сейчас федеральные судьи назначаются указом президента, а судьи высших судов — верхней палатой Федерального собрания, «и здесь не возникает вопроса о независимости». «Система не должна быть сама в себе. Она должна ощущать, что нужен внешний контроль со стороны других органов», — подытожил Блажеев.

Однако его точку зрения разделяют не все эксперты. Президентское предложение «направлено на усиление бюрократии со Старой площади», считает федеральный судья в отставке Сергей Пашин. «Не лично президент будет все это решать, а его чиновники. Когда судей назначают, эти чиновники имеют очень важный голос. А сейчас они смогут еще и терроризировать судей Верховного и Конституционного суда, поскольку представления о чести и достоинстве у бюрократии одно, а у справедливого правосудия — совсем другое», — сказал Пашин.

По его мнению, выдвинутая идея «идет вразрез с представлениями о независимости судебной власти, да и европейской практикой, где этими вопросами занимаются в той или иной степени сами судьи или по крайней мере органы юстиции, и делается это судоподобным порядком, когда судье предъявляется обвинение».

Само понятие «проступка, порочащего честь и достоинство» судьи, «весьма растяжимое», поскольку дисциплинарного кодекса у российских судей нет, напомнил Пашин. «Поведение судей регулируется, во-первых, законом «О статусе судей», а во-вторых, постановлением пленума Верховного суда о дисциплинарной практике. Там даны достаточно витиеватые определения, но тем не менее устоявшаяся практика существует. Сейчас эта практика может быть существенно изменена в соответствии с тем, что будет угодно начальству», — сказал Пашин.

Предложенная новелла носит спорный характер, считает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper, бывший сенатор Константин Добрынин. Если президент и законодательные органы получат право отстранять судей Конституционного и Верховного судов, то «мы можем потерять независимость судебной власти и получить подчинение судебной власти главе государства», уверен он.

С критикой предложений Путина выступил и глава Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко. «Есть опасения, что эта новелла может негативно повлиять на независимость судей», — заявил он «РИА Новости», комментируя возможность отстранения судей через парламент.

Как на функционировании КС скажется рецензирование законопроектов

Проверка законопроектов увеличит объем работы Конституционного суда, но ей будет подвергаться далеко не каждый законопроект, полагает Блажеев. «Речь идет, наверное, о наиболее общественно значимых и важных. С моей точки зрения, расширение полномочий КС выглядит вполне разумным. Например, в Германии Конституционный суд может рассматривать даже конкретные дела, если речь идет о нарушении основных конституционных прав гражданина», — говорит ректор МГЮА. Он полагает, что проверке КС могут подлежать также законы, которые будут приниматься субъектами Российской Федерации, поскольку в них «тоже могут быть определенные угрозы, ведь у нас не во всех субъектах есть уставные и конституционные суды».

Предложение подвергать законопроекты проверке КС не повышает авторитет этой инстанции, а наоборот, умаляет его, убежден, в свою очередь, Пашин. «Для законопроектов есть органы поскромнее: это Министерство юстиции, государственно-правовое управление президента. С какой стати Конституционный суд должен разбираться в законопроектах? Есть старый принцип римского права: претор пустяками не занимается. Конституционный суд не должен быть филиалом канцелярии», — полагает Пашин.

По его словам, идея наделить КС подобными полномочиями обсуждалась во время работы над законом «О Конституционном суде», принятом в 1994 году, и от нее решили отказаться. Причина в том, что дополнительные полномочия КС поставили бы его в двусмысленную ситуацию, поскольку основная задача суда — анализ на соответствие Конституции действующих законов. «В случае если КС одобрит законопроект, как он сможет потом пересматривать конституционность закона, принятого на основании этого законопроекта? КС окажется в неловком положении. Это примерно как обязать Арбитражный суд участвовать в сделке, чтобы подтверждать ее законность. А потом что же делать, если одна из сторон оспорит сделку?» — объяснил судья в отставке.

«Я не вижу здесь усиления роли КС. В этом есть странное вторжение судебной власти в полномочия власти законодательной и в законодательную процедуру», — полагает адвокат Добрынин.

Пилипенко, говоря о проверке законопроектов со стороны КС, заявил: «Мы видим вторжение судебной власти в сферу компетенции Федерального собрания».

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Конституционный суд, Конституция, суд, Верховный суд
Материалы по теме
Путин пообещал не менять первую и вторую главы Конституции
Политика
Матвиенко допустила принятие поправок к Конституции до конца весны
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter