В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы

Министр торговли Вилле Скиннари рассказал РБК об обсуждении с российскими властями возможности запуска высокоскоростного поезда по маршруту Москва — Хельсинки. Проект позволил бы нарастить туристическую активность

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Скоростной поезд в Финляндию

Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов. Об этом РБК заявил министр по делам развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари по итогам своего визита в Москву. Перспективу такой инициативы он обсудил на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым в российской столице.ого

Как пояснил Скиннари, речь идет о продлении ветки высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург, проект которой планируется представить к 2022 году. В настоящее время проектом строительства магистрали занимается российская сторона, но в Хельсинки заинтересованы его потенциальными возможностями. «У Финляндии есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение [инициативы] с вашим правительством», — объяснил финский министр. Пока у финской стороны нет оценок того, во сколько может обойтись такой проект.

Ранее Белозеров сообщал, что РЖД планирует к 2022 году подготовить проект сметной документации на строительство новой высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Стоимость строительства участка ВСМ Москва — Санкт-Петербург в июне 2019 года оценивалась вице-премьером Максимом Акимовым в 1,5 трлн руб. Стоимость продления магистрали до Хельсинки публично не оценивалась.

«Подтверждаем, что финская сторона на встрече подняла вопрос о ВСМ Хельсинки-Москва, было решено обмениваться информацией о ходе инфраструктурных проектов в части высоких скоростей», — сообщили РБК в пресс-службе РЖД.