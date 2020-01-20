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Политика ,  
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В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы

Министр торговли Вилле Скиннари рассказал РБК об обсуждении с российскими властями возможности запуска высокоскоростного поезда по маршруту Москва — Хельсинки. Проект позволил бы нарастить туристическую активность
Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Скоростной поезд в Финляндию

Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов. Об этом РБК заявил министр по делам развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари по итогам своего визита в Москву. Перспективу такой инициативы он обсудил на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым в российской столице.ого

Как пояснил Скиннари, речь идет о продлении ветки высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург, проект которой планируется представить к 2022 году. В настоящее время проектом строительства магистрали занимается российская сторона, но в Хельсинки заинтересованы его потенциальными возможностями. «У Финляндии есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение [инициативы] с вашим правительством», — объяснил финский министр. Пока у финской стороны нет оценок того, во сколько может обойтись такой проект.

Ранее Белозеров сообщал, что РЖД планирует к 2022 году подготовить проект сметной документации на строительство новой высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Стоимость строительства участка ВСМ Москва — Санкт-Петербург в июне 2019 года оценивалась вице-премьером Максимом Акимовым в 1,5 трлн руб. Стоимость продления магистрали до Хельсинки публично не оценивалась.

«Подтверждаем, что финская сторона на встрече подняла вопрос о ВСМ Хельсинки-Москва, было решено обмениваться информацией о ходе инфраструктурных проектов в части высоких скоростей», — сообщили РБК в пресс-службе РЖД.

Скиннари прибыл в Москву с двухдневным визитом 15 января, в день отставки российского правительства. Министр признался, что новости об отставке кабмина во время визита застали его врасплох. «Конечно, это было неожиданно. В то же время я оцениваю контакты с российскими коллегами как плодотворные и готов работать со следующим правительством в таком же активном и открытом ключе, как и с нынешним», — отметил он. В ходе визита он провел встречи с и.о. вице-премьера Дмитрием Козаком, и.о. министра экономического развития Максимом Орешкиным. «Мы обсудили перспективы сотрудничества в сфере торговли, бизнеса, а также цифровизации — сферы, где Россия демонстрирует уверенное развитие», — рассказал финский министр.

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Скиннари отметил, что Финляндия заинтересована в укреплении сотрудничества с Россией по проектам в лесной промышленности и цифровой сфере. По словам министра, у стран также есть потенциал взаимодействия при разработке новых технологий, в том числе в сфере защиты окружающей среды. Создание технологий, помогающих модернизировать традиционные отрасли производства и сокращать вредные выбросы в окружающую среду, создает новые возможности для компаний обеих стран, указал он.

Скиннари также прокомментировал перспективы работы «Росатома» в Финляндии, который участвует в строительстве АЭС «Ханхикиви». Решение о предоставлении российской компании соответствующей лицензии будет рассматриваться правительством страны, после того как вся необходимая документация проекта будет представлена правительству, сообщил министр. По его словам, главным критерием в выдаче лицензии российской компании будет играть фактор безопасности. «Ядерный регулятор STUK является независимым органом и решение правительства будет основываться на проведенном им анализе [заявки «Росатома» на лицензию для работы в Финляндии]», — сказал министр, отметив, что «получал позитивные сигналы» о процессах, касающихся проектов «Росатома».

Адаптация к санкциям

Хотя санкции продолжают оставаться объективным фактором в отношениях Москвы и ЕС, финский бизнес сумел к ним адаптироваться и сохраняет интерес к работе в России, заявил Вилле Скиннари. «Они мыслят не в краткосрочной перспективе, а планируют свои действия на десятилетия вперед», — сказал он.

«Финляндия поддерживает политику ЕС в отношении с Россией, включая санкции, но для нас очень важно сохранять диалог, искать пути разрешения конфликта на Украине», — заверил министр. «Финские компании и правительство делают то, что возможно, и даже в нынешних условиях у нас есть коридор для улучшения отношений», — добавил министр.

Скиннари отказался комментировать введенные США санкции против проекта Nord Stream 2, однако напомнил, что со своей стороны Финляндия дала проекту «зеленый свет». «Мы дали свое разрешение [на строительство проекта], исходя из юридических и экологических факторов», — пояснил он.

В 2019 году Россия экспортировала в Финляндию товаров на сумму $9,2 млрд — почти на $2 млрд меньше, чем в 2018-м. Импорт России из Финляндии составил $3,1 млрд — на $200 млн меньше, чем в 2018-м, следует из таможенной статистики внешней торговли России. Главными предметами экспорта России в Финляндию являются энергоносители, из Финляндии в Россию — автомобили и бумага.

Автор: Евгений Пудовкин
При участии: Мария Кокорева
Теги: Финляндия, АЭС, «Росатом», бизнес
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