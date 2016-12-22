Белый дом сравнил демократов с «неудачниками-обструкционистами»

В первую годовщину президентства Дональда Трампа федеральные ведомства США закрылись из-за отсутствия финансирования. Белый дом обвинил в этом демократов, сравнив их действия с поведением «неудачников-обструкционистов»

Сара Сандерс (Фото: Manuel Balce Ceneta / АР)

20 января ровно в полночь по американскому времени федеральные ведомства США прекратили работу из-за отсутствия финансирования (так называемый government shutdown). Белый дом в этой связи выпустил заявление, в котором обвинил демократов в блокировании законопроекта, предотвращающем приостановку работы правительства, и сравнил их действия с поведением «неудачников-обструкционистов».

«Сегодня вечером [19 января] они поставили политику выше нашей национальной безопасности, семей военных, незащищенных детей и нашей возможности служить всем американцам. Мы не будем вести переговоры о статусе незаконных иммигрантов, пока демократы удерживают наших законопослушных граждан в заложниках из-за своих безответственных требований», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

«Это поведение неудачников-обструкционистов, а не законодателей», — считает Белый дом.

В заявлении также подчеркивается, что переговоры по программе отложенной депортации детей мигрантов (Deffered Action for Childhood Arrivals, DACA) возобновятся тогда, когда демократы поддержат финансирование вооруженных сил США.

В пятницу вечером сенаторы-демократы, к которым присоединилась небольшая группа республиканцев, заблокировали законопроект о финансировании правительства, инициировавший закрытие некоторых федеральных ведомств. Это произошло после того, как обе стороны не смогли выйти из тупика по вопросу иммиграции. По состоянию на 00:00 по американскому времени (08:00 мск) многие федеральные агентства приступили к частичной остановке своей деятельности. Данное событие совпало с первой годовщиной президентства Дональда Трампа.