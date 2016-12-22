«Ему нужно держать рот на замке»: жители Нью-Йорка о годе Трампа у власти

20 января 2017 года Дональд Трамп стал президентом США. Корреспондент РБК прошелся по Нью-Йорку, чтобы узнать, что думают прохожие о его президентстве и насколько у Трампа получается реализовать лозунг Make America Great Again

Фотогалерея 8 Фото Фото: Анна Сергеева для РБК

Задача расспрашивать людей о Трампе непростая: в 2016 году 79% избирателей штата Нью-Йорк проголосовали за демократа Хиллари Клинтон. Сторонники Трампа здесь в меньшинстве, поэтому не очень хотят говорить о своих предпочтениях. С другой стороны, многие прохожие, к которым РБК обращался за комментарием, на ходу отвечали: «он ***» и «могло быть лучше». От съемки отказывались, объясняя это тем, что «ничего хорошего сказать не могут» и боятся за свою работу. Восемь человек, которые рассказали, что думают о реформах президента, внешней политике и прогнозах на будущее, — в фоторепортаже РБК.