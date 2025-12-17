Житель Белгородской области пострадал при детонации взрывного устройства

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В селе Муром Шебекинского района Белгородской области мирный житель получил ранения, наступив на взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии. У мужчины травматическая ампутация четырех пальцев правой руки, а также множественные осколочные ранения лица и голени. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его в городскую больницу Белгорода.

15 декабря Гладков сообщал о пострадавших в результате атак беспилотников. В Грайворонском округе дрон атаковал легковой автомобиль, в нем находился мужчина. В селе Глотово в результате удара по машине пострадала супружеская пара. Также были зафиксированы повреждения домов и автомобилей в селах Гора-Подол, Санково и на дороге в Валуйском округе, где атакованный автомобиль полностью сгорел.