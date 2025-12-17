 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Житель Белгородской области пострадал при детонации взрывного устройства

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В селе Муром Шебекинского района Белгородской области мирный житель получил ранения, наступив на взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии. У мужчины травматическая ампутация четырех пальцев правой руки, а также множественные осколочные ранения лица и голени. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его в городскую больницу Белгорода.

Гладков рассказал о пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область
Политика
Фото:Широкова Дарья / РБК

15 декабря Гладков сообщал о пострадавших в результате атак беспилотников. В Грайворонском округе дрон атаковал легковой автомобиль, в нем находился мужчина. В селе Глотово в результате удара по машине пострадала супружеская пара. Также были зафиксированы повреждения домов и автомобилей в селах Гора-Подол, Санково и на дороге в Валуйском округе, где атакованный автомобиль полностью сгорел.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Белгородская область ранение взрывное устройство
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Силы ПВО сбили 94 дрона над регионами России и двумя морями
Политика
В Белгородской области при ударе беспилотника пострадал мужчина
Политика
При ракетном ударе по Белгороду пострадала инженерная инфраструктура
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 16:38
МИД выразил соболезнования близким мальчика, убитого в школе в Одинцово Общество, 16:46
Первая ракетка мира расстался с тренером после семи лет работы Спорт, 16:45
В России предложили майнить на зарядке для электрокаров. Что происходит Крипто, 16:44
От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане США по Украине Политика, 16:44
Аутсорсинг: что это такое и как он поможет вашему бизнесу Образование, 16:43
Бронзит оценил шансы на «Оскаре» и объяснил другое имя режиссера в титрах
РАДИО
 Общество, 16:40
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Сказки, аниме и криминал: «Кинопоиск» отчитался об итогах 2025 года Life, 16:37
Власти обсудят «контрмеры» против ЕБРР и Нефтяного фонда НорвегииПодписка на РБК, 16:30
В Красноярске после ремонта открылся волон­тер­ский центр «Доброе дело» Пресс-релиз, 16:26
Мэр Тбилиси назвал введение в стране санкций против России нереалистичным Политика, 16:23
Мишустин предостерег россиян от мошенников в иностранных мессенджерах Общество, 16:16
Путин связал состояние государственности Украины с «золотыми унитазами» Политика, 16:08
Путин заявил, что Россия готова вести мирные переговоры Политика, 16:06