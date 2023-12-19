МВД назвало главреда «Псковской губернии» украинцем и объявило в розыск

Денис Камалягин сообщил РБК, что связывает свое объявление в розыск с уголовным делом о дискредитации армии. В ноябре его вызвали на допрос. С прошлого года журналист находится за границей

Денис Камалягин (Фото: denis.kamalyagin / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

МВД России объявило в розыск главного редактора газеты «Псковская губерния» Дениса Камалягина (признан иноагентом), следует из разыскной базы министерства. Его ищут по статье Уголовного кодекса, но не указано по какой, в графе национальность отмечается, что Камалягин — украинец.

«По какой, конечно, [статье УК] знаем, мы писали об этом пару недель назад. Часть 1 статьи 280.3 УК, повторная дискредитация войск РФ. Принесли письмо по месту прописки в Пскове с вызовом на допрос», — сказал РБК Камалягин.

РБК направил запрос в МВД России.

Денис Камалягин родился в городе Макеевке в Донецкой области (сейчас — Донецкая народная республика, осенью 2022 года включена в состав России) в 1985 году. Позже вместе с семьей переехал в Псков, где в 2003 году занялся журналистикой, с 2014 года — главный редактор «Псковских новостей».

В 2020 году Минюст включил Камалягина в реестр иностранных агентов. Он пытался оспорить это решение, но суд отклонил иск. В 2021 году Роскомнадзор отказал онлайн-версии «Псковской губернии» в регистрации в качестве СМИ, объяснив, что главный редактор — иноагент. Камалягин обратился в суд, где решение ведомства признали законным.

В марте 2022 года в редакции «Псковской губернии» прошли обыски, а ее сайт был заблокирован. Полиция провела «осмотр», изъяла телефоны и компьютеры у сотрудников, объяснив это поступлением анонимного сообщения, что в редакции призывали на митинг против военной операции на Украине.

Сам Камалягин и еще несколько журналистов издания уехали за границу. В ноябре 2023 года «Псковская губерния» сообщила, что в отношении Камалягина возбудили уголовное дело о дискредитации армии и вызвали на допрос. В октябре 2022 года журналиста оштрафовали на 35 тыс. руб. по аналогичной статье КоАП.