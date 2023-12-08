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Политика ,  
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МВД объявило в розыск журналистку Машу Гессен

В сентябре телеграм-канал SHOT сообщал, что в отношении Гессен возбудили уголовное дело о распространении фейков об армии после ее интервью Дудю. Из электронной базы МВД следует, что она разыскивается «по статье УК»
Маша Гессен
Маша Гессен (Фото: Hendrik Schmidt / dpa / ТАСС)

МВД объявило в розыск 56-летнюю журналистку Марию (Машу) Гессен, следует из электронной базы ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке Гессен.

В сентябре телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник сообщал, что в отношении Гессен возбудили уголовное дело о распространении фейков об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России). Поводом, по данным канала, стало интервью журналистки Юрию Дудю (признан иноагентом), в котором она говорила о «военных преступлениях» российской армии в Буче.

В конце марта 2022 года журналисты Reuters, AFP, Би-би-си и других мировых СМИ опубликовали снимки из города Буча, расположенного неподалеку от Киева. На них видны массовые захоронения, тела людей на улицах, у некоторых связаны руки.

Минобороны России назвало опубликованные фотографии провокацией. В ведомстве подчеркнули, что, пока Буча была под контролем российских военных, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, в то время как украинские военные круглосуточно обстреливали южные районы города.

США: Маша Гессен развалила московскую редакцию радио "Свобода"
Общество
Фото:РИА Новости

Маша Гессен родилась в январе 1967 года в еврейской семье в Москве. В 1981 году эмигрировала с родителями в США, однако после развала СССР вернулась в Россию. В начале 2000-х Гессен возглавляла корпункт американского еженедельника US News & World Report, после чего работала редактором в журналах «Большой город», «Gala», «Сноб» и «Вокруг света». Также она писатель — в частности, Гессен выпустила книгу «Человек без лица: Невероятный взлет Владимира Путина».

В 2012 году Гессен стала директором русской службы «Радио Свобода» (признано иноагентом), однако уже спустя полгода покинула должность. За это время в полном составе была уволена интернет-редакция службы. Спустя год журналистка решила покинуть Россию и переехала в США, где начала публиковаться в журнале The New Yorker.

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Мария Гессен была одной из ведущих ЛГБТ-активисток России («международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено в России).

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
МВД розыск Маша Гессен фейк

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