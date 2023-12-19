В Аргентине начнут лишать социальных пособий участников акций протеста

В настоящее время полиция Аргентины практически не применяет силу в отношении протестующих, перекрывающих дороги и трассы. Новый министр человеческого капитала предупредила, что таких людей начнут лишать льгот и социальных пособий

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Участников антиправительственных демонстраций в Аргентине, перекрывающих улицы и дороги, будут лишать льгот и социальных пособий. Об этом заявила министр человеческого капитала нового правительства Аргентины Сандра Петтовелло.

«Протестовать — это право, но также у людей есть право на свободное передвижение. Единственные, кого коснутся меры, так это тех, кто выйдет на марш и перекроет улицу», — сказала министр.

Говоря о реализации инициативы, Петтовелло рассказала, что правительство начнет «проверять все организации, реализующие социальные планы», чтобы устранить ненужных посредников. После этого так называемые «справки о присутствии», выдаваемые общественными организациями, будут отменены.

Как отмечает Elespectador, заявление Петтовелло было сделано за два дня до традиционной демонстрации в память о 39 погибших в протестах 19 и 20 декабря 2001 года.

В настояще время полиция Аргентины практически не применяет силу в отношении протестующих, перекрывающих дороги и трассы. О планах занять более жесткую позицию в отношении перекрытия дорог ранее заявила министр безопасности страны Патрисия Буллрич. По ее словам, для исполнения этой задачи правоохранительные органы будут применять «минимально необходимую силу, которая будет увеличена в ответ на сопротивление». «Добиваться социальных благ нужно не с помощью перекрытия дорог. Перекрытиям пришел конец», — указывала она.

Милей победил на выборах президента Аргентины в ноябре. Он набрал 56%, его соперник, кандидат от правящей на тот момент коалиции и министр экономики Серхио Масса — 44%.



Политик характеризует себя как «анархо-капиталиста» и в ходе предвыборной кампании озвучивал радикальные решения по оздоровлению аргентинской экономики, которая оказалась на пороге уже шестой за десятилетие рецессии и страдает от инфляции в 143%. В частности, он предлагал ликвидировать ЦБ страны и отказаться от национальной валюты, песо, заменив ее на американский доллар.

11 декабря он тайно принял присягу нового правительства Аргентины, назначив девять новых министров. Также он отменил указ прошлого президента и назначил свою сестру главой президентского секретариата.

