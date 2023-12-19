Как в Сербии вышли протестовать недовольные итогами выборов

После победы коалиции Александра Вучича на выборах в Сербии начались протесты. Во время парламентских выборов коалиция Александра Вучича набрала 47,36% и победила. Объединенная оппозиция — коалиция «Сербия против насилия» — набрала 22,7% голосов. Оппозиция недовольна итогами выборов и требует отменить их.

Протестующие, в частности, дошли до здания Республиканской избирательной комиссии, сломали забор вокруг него и попытались попасть внутрь. В акции протеста участвовали 1,6 тыс. человек, передавал местны телеканал RTC. Лидеры оппозиционного блока «Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич объявили голодовку.