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Политика ,  
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Как в Сербии вышли протестовать недовольные итогами выборов

Появились кадры с протестов в Сербии после выборов в парламент

После победы коалиции Александра Вучича на выборах в Сербии начались протесты. Во время парламентских выборов коалиция Александра Вучича набрала 47,36% и победила. Объединенная оппозиция — коалиция «Сербия против насилия» — набрала 22,7% голосов. Оппозиция недовольна итогами выборов и требует отменить их. 

Протестующие, в частности, дошли до здания Республиканской избирательной комиссии, сломали забор вокруг него и попытались попасть внутрь. В акции протеста участвовали 1,6 тыс. человек, передавал местны телеканал RTC. Лидеры оппозиционного блока «Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич объявили голодовку.
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters
Теги
мультимедиа парламент Сербия Выборы Александр Вучич
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