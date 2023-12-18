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Вучич после победы на выборах пообещал Сербии путь в Европу

Президент Сербии Вучич объявил об абсолютной победе своей партии на выборах
Президентская партия Сербии набирает свыше 47%, их ближайшие соперники — 22%. Оппозиция и независимые наблюдатели сообщили о карусельном голосовании, нападениях и других массовых нарушениях
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться» (SNS; объединяет правящую Сербскую прогрессивную партию и еще несколько политических сил) получила 47,36% голосов по результатам обработки 97,22% бюллетеней на парламентских выборах в Сербии. Об этом сообщает избирательная комиссия республики.

Объединенная оппозиция, коалиция «Сербия против насилия» набрала 22,7, следует из официальных данных. При этом обе коалиции получили схожие результаты в столице, Белграде: 37,74% у президентской коалиции против 34,12% у оппозиции.

«Это абсолютная победа, которая делает меня чрезвычайно счастливым. Мы знаем, чего мы достигли за предыдущий период и какой тяжелый период ждет нас впереди», — сказал президент Александр Вучич, выступая перед сторонниками. Правительство будет «продолжать наш европейский путь», добавил он, впереди непростые переговоры с Косово и несправедливые уступки, но регион всегда будет частью Сербии. Премьер Ана Брнабич заверила, что СНС сможет сформировать коалиционное правительство.

Оппозиция обвиняет правительство Сербии в фальсификации выборов. «Людей, которые не живут в Белграде, привозили голосовать на автобусах, фургонах и машинах, как будто они живут в Белграде», — сказал лидер оппозиции Мирослав Алексич. Он призвал сторонников собраться 18 декабря перед Центральной избирательной комиссией, требуя расследования жалоб на вбросы и нападения на наблюдателей.

Зачем Александр Вучич объявил досрочные выборы в Сербии
Политика
Фото:Samuel Aranda / Getty Images

Нападение произошло на сотрудников независимого Центра исследований, прозрачности и подотчетности (CRTA) после того, как наблюдатели сообщили о карусельном голосовании — процесса, при котором группы избирателей посещают несколько избирательных участков. «Это самое жестокое нападение, с которым когда-либо сталкивались наши наблюдатели», — подчеркнул программный директор CRTA Раша Недельков в беседе с Politico. Он уточнил, что другим группам наблюдателей либо не давали доступа к участкам, либо угрожали расправой.

Премьер Сербии (принадлежит к партии СНС) назвала сообщения оппозиции и наблюдателей о нарушениях «ложью, призванной посеять панику».

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Президент Сербии неоднократно заявлял о планах интеграции страны в ЕС. Вучич планировал завершить переговоры о вступлении Сербии в Евросоюз в 2024 году, а окончательно интегрировать страну в объединение — к 2026-му. Диалог длится несколько лет, сербский лидер уже отмечал, что отсутствие прогресса по этому вопросу вызывает спад энтузиазма среди сербов. Получение Сербией членства в ЕС зависит от урегулирования отношений с Косово.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Александр Вучич Сербия Выборы
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