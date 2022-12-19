Минэнерго Белоруссии: решения о цене на газ для Минска в 2023 году еще нет

В Белоруссии пообещали обсудить с Россией цены на газ на высшем уровне

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Решение о цене на газ для Белоруссии на следующий год еще не принято, вопрос будет обсуждаться на высшем уровне, заявил министр энергетики страны Виктор Каранкевич, передает БелТА.

«В рамках реализации союзных программ белорусская сторона своевременно подготовила предложения как по формированию цены на газ для Беларуси на 2023 год, так и по принципам создания объединенного рынка газа Союзного государства. <...> Переговоры продолжаются. Данные вопросы будут рассмотрены на самом высоком уровне», — сказал Каранкевич.

По словам министра, эти темы уже обсуждались на уровне экспертов и профильных ведомств, сделанные предложения все еще требуют «углубленной проработки» и анализа.

19 декабря в Минске должна пройти встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщали в Кремле.

О ценах на газ на этот год главы государств договорились в сентябре 2021-го. Их решили сохранить на прежнем уровне, $128,5 за 1 тыс. куб. м.

16 декабря Лукашенко заявил о срыве сроков реализации союзной программы по формированию объединенного рынка газа России и Белоруссии. Страны должны были договориться, как будет работать объединенный рынок, еще к прошедшему июлю. А к 1 декабря 2023-го должно быть принято решение о сроках и принципах его внедрения.