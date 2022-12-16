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Лукашенко заявил о срыве сроков формирования единого рынка газа с Россией
Для формирования объединенного рынка газа России и Белоруссии предусмотрены конкретные мероприятия, которые не были реализованы в установленные сроки. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
«Напомню, союзной программой по формированию объединенного рынка газа предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны. Кто несет за это ответственность и как будем исправлять ситуацию?» — сказал Лукашенко.
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