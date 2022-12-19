Бывший премьер СССР предложил способ воссоздания Союза

Копировать прежний формат существования Советского Союза и воссоздавать его «по облику и подобию 1922 года» не стоит, но можно объединить страны на постсоветском пространстве по принципу Евросоюза, считает Николай Рыжков

Николай Рыжков (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Воссоздать Советский Союз в том виде, в котором он существовал, невозможно, однако способ объединить постсоветские страны есть, заявил «РИА Новости» бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков.

«Надо стараться быть близко к европейскому объединению, где есть основа — Евросоюз и его органы. По принципу ЕС, я думаю, могло бы быть снова создано объединение государств на постсоветском пространстве на новых условиях», — считает он.

Рыжков убежден, что копировать прежний формат существования Советского Союза и воссоздавать его «по облику и подобию 1922 года» не стоит, поскольку государство — «живой организм», который развивается, «стареет и болеет». «Не должно стоять все на месте, должно двигаться», — сказал он.

Николаю Рыжкову 93 года. Он был назначен главой Совмина СССР в 1985 году. На этой должности он, в частности, возглавил штаб по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. В 1991 году он вышел на пенсию, баллотировался в президенты РСФСР от КПСС и набрал чуть больше 16% голосов, заняв второе место после Бориса Ельцина. В 1995 и 1999 годы избирался депутатом Госдумы от Белгородского избирательного округа. С 2003 года занимает место сенатора от Белгородской области. В марте 2021 года источники РБК сообщали, что Рыжков может покинуть Совфед, но это не подтвердилось.

30 декабря исполняется 100 лет со дня принятия декларации об образовании СССР. В связи с этим Рыжков ранее предложил объявить новый праздник.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в прошлом году заявил, что воссоздание Советского Союза невозможно. Сам Владимир Путин в публичных выступлениях неоднократно давал оценку развалу Советского Союза. В 2005 году он назвал распад СССР «крупнейшей геополитической катастрофой XX века». Десять лет спустя Путин заявил, что распад СССР — «безусловная трагедия», а в декабре 2021-го назвал это событие «распадом исторической России»: по словам президента, государство утратило 40% территории, производственных мощностей и населения, а также того, «что нарабатывалось в течение тысячи лет».

По мнению Путина, именно распад Советского Союза привел к конфликтам между Россией, Украиной, а также между другими странами на постсоветском пространстве. В то же время, заявил он, Москва не стремится к восстановлению СССР.